AKP Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklaması yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı twetler için Cumhurbaşkanımıza gösterilecek saygı milletimizin kırmızı çizgisidir" ifadesini kullanan Çelik, konuşmasında Reşit Galip'i de hedef aldı. Danıştay'ın andımız kararıyla ilgili bir soru üzerine "Andımızın yazarı reşit galip çok şaibeli ve kafatasçı zihniyettin bir ürünüdür" ifadelerini kullandı

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle



Cumhurbaşkanımıza gösterilecek saygı milletimizin kırmızı çizgisidir.



Bizim tarafımızdan şimdiye kadar Bahçeli'ye veya MHP camiasına dönük olarak incitici ifadelerimiz olmamıştır. Hatta MHP tarafından bize incitici ifadeler olmuştur. Biz sadece kendi politikalarımızı söylemişizdir. Cumhur ittifakından beklentiler vardır. Bunun temel istikametinde yürümek esastır. Bir şey söyleyecek olsaydık açık bir şekilde söylerdik. MHP'yi ya da başka bir siyasi partiyi kast ettiğinde açık açık söyler. Diliyoruz ve umuyoruz bu konularda hassasiyet gösterilsin. Sayın Bahçeli ve cumhurbaşkanı arasında iletişim kanalı her zaman açıktırç bu şekilde yorumlar üzerinden siyasi tutum tesis olarak yaklaşımı doğru görmüyoruz. Bu tür söylemler kırıcı ve incitici söylemlerdir.



Cumhurbaşkanımız açık cümle kurmaktan çekinen birisi değildir. Kast edilen MHP olsaydı bunu çok açık bir şekilde ifade ederdi.



İttifak açıklaması:



Biz iki farklı siyasi partiyiz. Her iki partisninde siyasi tecrübesi var. MHP tarafından bir arkadaşımız da ifade etti bunu, her siyasi tartışmalarda anlaşacapız diye bir şe yyok. Analaşamayınca itifak ortadan kalkacak diye bir şey de yok.



Danıştay'ın Andımız kararı



Yargı kararlarına saygı duyalım. Peki anayasayla açık şekilde çelişen bu kararı eleştirmeyecek miyiz? Danıştayın ilgili dairesi bu akrarı verecek, yürütmenin yetkisindeki alana girmiştir. Kendisini yürütmenin yerine koymuştur. Yürütmenin takdir hakkını yok saymıştır. Bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Hükümetin yapacağı işleri Danıştay'ın ilgili daireleri yapacaksa seçimleri neden yaıyoruz? Seçimlerin sonunda ortaya çıkan iradeyi nereye koyacağız? Bu yapılan iş kendisini hükümet yerine koymasıdır.



Arkadaşlarımızın yaklaşımı da aynıdır. hiçbir arkadaşımızın milli kimlik meselesi Türklük meselesiyle ilgili bir açıklaması olmadı. Fakat baktık ki bu mesele milli kimlik kavramı tartışmasına dönüştürüldü. Biz şöyle düşünüyoruz; milli kimlik kimseyi dışlamamalıdır. Etnik kimlik ne olursa olsun büyük Türk milletinin eşit parçalarıyız. Kimlik dışlayıcı olmamalıdır. tam tersine kucaklamalıdır. Milli kimliğimiz bir etnik kimliğe indirgenemez. Aksi halde danıştayın verdiği kararın savunulması mümkün değildir.



Andımızın yazarı reşit galip; çok şaibeli ve kafatasçı zihniyettin bir ürünüdür. Türk ocaklarını da kapatan bu kişidir.



Cemal Kaşıkçı açıklaması:



Bu pazarlık türü yakıştırmalar gayri ahlaki yakıştırmalardır.CNN'de BBC'de onun kıyafeti giydirilerek konsolosluktan çıkartılmış bir kişinin görüntüsü yayınlandı. Türkiye cumhuriyeti güvenilir emni bir devlettir. Eğer mesele uzuyorsa ki biz uzattığımızı düşünmüyoruz. Başkonmsolosluğa girişimiz bile Suudi başkonsolosluğunun geciktirmesinden dolayıdır, Titiz bir araştırma yürüttüğümüz içindir.