Ömer Çelik'ten Avrupa Parlamentosu'na "Sömürge Komiseri" resti! İpler koptu

Çelik, AP üyesinin üslubunu "sömürge komiseri" edası olarak nitelendirerek, sergilenen tavrın Parlamento değerlerinin istismarı ve bir siyasi utanç olduğunu dünyaya ilan etti.

"ADALET BAKANI'MIZ AKIN GÜRLEK'İ HEDEF ALMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Söz konusu AP üyesinin konuşmasının hiçbir siyasi niteliği bulunmadığını ve şahsın ciddiye alınacak bir tarafının olmadığını belirten Ömer Çelik, kurumsal özen gereği bu açıklamayı yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Çelik, Türkiye'nin egemenlik haklarının dikey bir kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak şu sert ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Kabinesi'ni, Adalet Bakanı'mız Sayın Akın Gürlek'i ve Kabine'mizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı, bir tartışma konusu olamaz."

AP, GÜDÜMLÜ SİYASİ LOBİLERİN VESAYETİ ALTINDA

Avrupa Parlamentosu'nun geçmişte nitelikli bir "siyaset ve insan hakları okulu" olduğunu ancak bugün "sömürge komiseri" edasıyla konuşan niteliksiz siyasetçiler yüzünden dikey bir değer kaybı yaşadığını aktaran Çelik, kurumun güdümlü siyasi lobilerin faaliyetlerine sahne olduğunu belirtti. Geçmiş yıllarda Türkiye hakkında hazırlanan AP raporlarının da gerçeği yansıtmadığını, diyalog kapılarını açmak yerine sadece belirli siyasi odakları tatmin etmek üzerine dikey kurgulandığını hatırlattı.

"SOYKRIM DESTEKÇİSİ SİYASETÇİLERE YAPTIRIM UYGULAMAYANLARIN SÖZ SÖYLEME ZEMİNİ YOKTUR"

AP’nin hakkaniyetli yaklaşımlarına ve saygın geçmişine uygun her türlü diyaloğa açık olduklarını ancak egemenlik haklarına yönelik hiçbir saygısızlığa izin vermeyeceklerini belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, Avrupa Parlamentosu'nu Gazze konusunda dikey bir özeleştiri yapmaya çağırdı. Çelik, AP'nin siber ve fiziki yaptırım araçlarını doğru kullanması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu 'yaptırım' araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır. Avrupa'daki siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan Avrupa Parlamentosunun diğer konularda söz söyleme zemini yoktur. Bugün AP'nin bazı üyeleri 'siyasi bağnazlığın' vesayeti ile hareket etmektedir. Türkiye'ye dönük bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur. AP'nin bu siyasi yobazları 'demokrasi ilkokulu'na göndermesi en doğru seçenektir."