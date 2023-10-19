Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Tepki:Türkiye'nin Terörle Mücadelesi İçin Gerekli Olan Her Şeye Karşı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "tezkere" açıklaması geldi.



Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Çelik, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresine ilişkin, "CHP yönetimi tezkere konusundaki tutumuyla, sadece PKK'ya siyasi destek verenlerin destek verdiği bir duruma düşmüştür." ifadesini kullandı.



Geçmişte aynı maddenin yer aldığı tezkerelere CHP parlamento grubunun defalarca "evet" dediğine dikkati çeken Çelik, " Türkiye'nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor, bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor. Oysa 2 yıl önce de bu konuya açıklık getirmiştik. 2014'ten beri her tezkerede bu maddenin olduğunu hatırlatmıştık. Bu maddenin Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele koalisyonunun bir parçası olması nedeniyle ihtiyaç duyulan bir madde olduğunu söylemiştik." değerlendirmesini yaptı.



