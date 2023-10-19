Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Tepki:Türkiye'nin Terörle Mücadelesi İçin Gerekli Olan Her Şeye Karşı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun vatandaşların telefonlarına kısa mesaj göndererek, tezkereye karşı olduğunu duyurmasına tepki gösterdi. "Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor, bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor"

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Tepki:Türkiye'nin Terörle Mücadelesi İçin Gerekli Olan Her Şeye Karşı
Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "tezkere" açıklaması geldi.

Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Çelik, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresine ilişkin, "CHP yönetimi tezkere konusundaki tutumuyla, sadece PKK'ya siyasi destek verenlerin destek verdiği bir duruma düşmüştür." ifadesini kullandı.

Geçmişte aynı maddenin yer aldığı tezkerelere CHP parlamento grubunun defalarca "evet" dediğine dikkati çeken Çelik, " Türkiye'nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor, bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor. Oysa 2 yıl önce de bu konuya açıklık getirmiştik. 2014'ten beri her tezkerede bu maddenin olduğunu hatırlatmıştık. Bu maddenin Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele koalisyonunun bir parçası olması nedeniyle ihtiyaç duyulan bir madde olduğunu söylemiştik." değerlendirmesini yaptı.

Çok Okunanlar
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Havalar Da Ne Yapacağına Karar Veremedi! Sıcaklıklar Artacak!
Havalar Da Ne Yapacağına Karar Veremedi! Sıcaklıklar Artacak!
Altın Fiyatları Ne Oldu? İşte Güncel Fiyatlar...
Altın Fiyatları Ne Oldu? İşte Güncel Fiyatlar...
Döviz Kuru Hareketli Devam Ediyor! Dolar, Euro Ve Sterlinde Son Durum...
Döviz Kuru Hareketli Devam Ediyor! Dolar, Euro Ve Sterlinde Son Durum...
Rus Kulüpler Devrede
Rus Kulüpler Devrede
Öne Çıkanlar GAZZE'YE KARA HAREKÂTI OLUR MU, HAMAS BU GİRİŞİME NASIL KARŞILIK VERİR? GAZZE'YE KARA HAREKÂTI OLUR MU, HAMAS BU GİRİŞİME NASIL KARŞILIK VERİR? Gamze Erçel Kimdir? Gamze Erçel Kimdir?