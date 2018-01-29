Kurultay tarihi yaklaşan CHP'de genel başkan adayı sayısı 4'e çıktı. Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'nin ardından CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ömer Faruk Eminağaoğlu da adaylığını açıkladı.

CHP’de genel başkanlık için aday sayısı artıyor. 3 ilâ 4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36'ıncı Olağan Büyük Kurultay öncesi eski YARSAV başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu aday olduğunu açıkladı.



Ümit Kocasakal ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ardından Eminağaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan 3'üncü isim oldu.



CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Eminağaoğlu, adaylık için gerekli 120 imza için sorun yaşamayacağını savundu, parti tüzüğündeki delege şartını eleştirdi.

"İmza sorunu yaşamayacağım. Böyle bir sorun ortaya çıkarsa, bu kuşkusuz benden kaynaklanmayacak. CHP'deki demokrasinin, adalet düzeyinin, 12 Eylül'den kalan yüzde 10 anlayışının parti içinde de etkinliğinin ifadesi olacaktır."



Ömer Faruk Eminağaoğlu kimdir?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu olan Ömer Faruk Eminağoğlu, emekli olmadan önce Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmıştı.



Eminağoğlu, kısa adı YARSAV olan Yargıçlar ve Hakimler Birliği’nin de kurucu başkanı olmuştu.





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