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Ömer Halisdemir'in heykeli Taksim Meydanı'nda
Ömer Halisdemir'in heykeli Taksim Meydanı'nda
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Ömer Halisdemir'in heykeli Taksim Meydanı'nda

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Taksim'deki heykeline vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ömer Halisdemir'in heykeli Taksim Meydanı'nda

Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Taksim'deki etkinlik alanına 15 Temmuz Şehitlerinin isminin yazılı olduğu platform koydu. Platform önüne ise Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykeli konuldu.

Kahraman şehidin heykeli, Taksim Meydanı'ndan geçenler tarafından büyük ilgi çekiyor. Vatandaşlar ve turistler, şehit Halisdemir'in heykeliyle fotoğraf çekiliyor. 

Öte yandan, platform önüne konulan anı defterine de vatandaşlar düşüncelerini yazıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ömer halisdemir #taksim #Heykel
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