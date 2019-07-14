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Ömer Halisdemir unutulmadı

Bordo Bereli Ömer Halisdemir... Türkiye onu 15 Temmuz gecesi tanıdı... FETÖ'nün hain darbe girişiminde, ülkesini canı pahasına koruyarak darbenin seyrini değiştiren kahraman şehidimiz, mezarı başında dualarla anıldı.

Ömer Halisdemir unutulmadı

15 Temmuz gecesi, bir yandan gururla anılırken, bir yandan da tüm Türkiye'nin unutmak istediği bir gün olarak tarihe geçti.

Darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesi, darbeci askerler tarfından defalarca kurşunlanarak şehit edildi.

Direnişin 3. yılında  vatandaşlar kahraman şehidimizi unutmadı.

Ömer Halisdemir'in mezarı, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret eden vatandaşlar Kur-an'ı Kerim okudu, dualar etti.

15 Temmuz'u unutmayacaklarını dile getiren vatandaşlar, bir daha darbe girişimi yaşanmamsı temennisinde bulundular.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ömer halisdemir
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