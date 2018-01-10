AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ömer Turan gözaltına alındığını duyurdu.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ömer Turan, dün akşam saatlerinde metrobüste gözaltına alındı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yönelik açıklamaları nedeniyle Davutoğlu’nun hakaret ve iftira davası açtığı, Ömer Turan’ın bu gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenildi.



Ömer Turan Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Turan, dün 20:30'da metrobüs durağında gözaltına alındığını ve sabaha kadar nezarethanede tutulduğunu yazdı.





Turan, "Soruşturma aşamasında olan dosya için hakim ifade vermediğimi öne sürerek yakalama kararı çıkartmış. Dün 20.30 gibi beni metrobüs durağında gözaltına aldılar. Karakola götürüp Sabaha kadar nezarethanede tuttular. Sabahta kelepçe takıp Bakırköy Adliyesi'ne götürdüler." dedi.





Turan'ın Twitter'da yaptığı paylaşımlar şöyle;

1. Ahmet Davutoğlu'na, 3 ay önce, Enver Altaylıyı tanıyıp tanımadığını sormuştum. John Dündar'a bile son derece hoşgörülü olan Davutoğlu bu sıradan sorumu hakaret olarak görüp suç duyurusunda bulunmuş. Ben de gidip bu konuda karakolda ifade vermiştim daha önce.

2. Soruşturma aşamasında olan dosya için hakim ifade vermediğimi öne sürerek yakalama kararı çıkartmış. Dün 20.30 gibi beni metrobüs durağında gözaltına aldılar. Karakola götürüp Sabaha kadar nezarethanede tuttular. Sabahta kelepçe takıp Bakırköy Adliyesi'ne götürdüler.

3. Söz konusu olan hakaret davasıydı. Üstelik soruşturma aşamasındaydı. Normalde karakola gidip ifade verilerek çözülen bir konuydu. Ama beni gözaltına alıp sabaha kadar nezarette tuttular, Üstelik kelepçe taktılar.

4. Erdoğan'a yönelik son derece sert eleştirilerde bulunanlara müsamaha gösteriliyor ama benim gibi Sayın Davutoğlu'na Enver Altaylı'yi tanıyor musun tarzında sıradan soru soranlar sıkıntı üzerine sıkıntı yaşıyor. Gül ve Davutoğlu'nun dokunulmazlığı var.

5. Beni asıl üzen, 2015'de 30 fetö imamı ile toplantı yaptığı iddia edilen Fidel Okan'a hiç dokunulmuyor ama tüm hayatını Feto ile mücadeleye adamış Ömer Turan adliye ve karakollardan çıkamıyor. Fetö hala çok güçlü Özellikle de yargı ve emniyette. 2000 tane fetöcu hakim savcı var.

6. Ben adliye mahkeme bir kenara okulda disiplin cezası bile almamış birisiydim. Karakolu adliyeyi, polisi fetö ile mücadeleye başladıktan sonra tanıdım. Feto ile mücadele etmenin, Erdoğan ve Bahçeli'nin yanında durmanın bedeli çok ağır. Ben Bu bedeli her gün ödüyorum.





ulusal.com.tr

