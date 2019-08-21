Gazeteci Ömer Turan, 'seçimlerde ölümüne savunduğunu' söylediği Ekrem İmamoğlu'na HDP tepkisi gösterdi. Turan, "Hasılı kelam, sizin HDP yanlısı açıklamalarınız artık tolere edilemeyecek bir seviyeye geldi. Kendinize bir çeki düzen verin. PKK, Atatürkün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek isteyen bir terör örgütüdür, HDP'de onun legal uzantısıdır. Yoksa desteğimizi keseriz" ifadelerini kullandı

Gazeteci Ömer Turan, 'seçimlerde ölümüne savunduğunu' söylediği Ekrem İmamoğlu'na HDP tepkisi gösterdi.



Turan, şunları belirtti:



"1. Sayın Ekrem İmamoğlu, tüm AK Parti ve AK Parti camiasını karşıma alma pahasına sizi ölümüne savundum. Zerre karşılık beklemeden. Çünkü Adalet bunu gerektiriyordu. Pisman degilim. Ama sizin aşırı HDP yanlısı açıklamalarınız benim gibi Türk milliyetçilerini çok rencide ediyor.



2. Sayın İmamoğlu, HDP nin PKK'nın legal uzantısı olduğunu beşikteki çocuklar dahi biliyor. Zaten HDPliler bunu inkar etmiyor. PKK'dan emir aldıklarını açıkça ifade ediyorlar. Hiçbir demokrasi terör örgütüne ve onun legal uzantısına müsaade etmez. Her devlet kendini korur.



3. Sayın imamoglu, Işid legal bir parti kursa ve bu legal partı Türkiye'nin bazı yerleşim birimlerinde seçimleri kazansa ve bazı belediyeleri alsa Siz yine demokrasi bunu gerektiriyor deyip ŞİD'in Türkiye'nin önemli illerini yönetmesini destekleyecek misiniz?



4. Sayın İmamoğlu, 31 Mart'ta ve özellikle de 23 Haziran'da yüzbinlerce muhafazakar ve Türk milliyetçisi Size oy verdi. Siz 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini HDP nin oyu ile değil AK Parti'ye tepkili yüzbinlerce muhafazakarın oyuyla kazandınız. Bunlardan biri de benim.



5. Sayın İmamoğlu siyasi nedenlerden dolayı HDPye yönelik bazı açıklamalarınız görmezden gelindi, tolere edildi. Ama siz artık HDP konusunda kraldan fazla kralcı olur hale geliyorsunuz. Neredeyse HDP'nin avukatlığı soyunuyorsunuz. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez.



6. Sayın İmamoğlu HDP konusunda bu tarz açıklamalara devam ederseniz, ben dahil yüzbinlerce muhafazakar ve milliyetci siyaseten size karşı cephe alır. Muhafazakarlar ve Türk milliyetçileri sizden siyasi desteğini çekerse hiçbir şekilde siyaseten varlık gösteremezsiniz.



7. Sayın İmamoğlu HDP nin bu ülkede %13 lik oy potansiyeli var. HDP karşıtı bloğun ise bu ülkedeki oy potansiyeli % 87. Siyasette herkesi memnun etmek imkansız. Siz % 13'lük HDP bloğunu tercih ederseniz % 87lik diger blok size mesafeli davranır, Benden soylemesi.



8. Hasılı kelam, sizin HDP yanlısı açıklamalarınız artık tolere edilemeyecek bir seviyeye geldi. Kendinize bir çeki düzen verin. PKK, Atatürkün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek isteyen bir terör örgütüdür, HDP'de onun legal uzantısıdır. Yoksa desteğimizi keseriz."



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