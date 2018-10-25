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Ömer Turan: Melih Gökçek başkanımla görüştüm...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "MHP'nin Ankara adayı" haberlerinin ardından bir açıklama da Ömer Turan'dan geldi.

Ömer Turan: Melih Gökçek başkanımla görüştüm...

Melih Gökçek'le görüştüğünü ifade eden Ömer Turan, MHP'nin teklifi konusunda Melih Gökçek'in "Cumhurbaşkanımıza ve partiye zarar verecek hiçbir şey yapmak istemem" dediğini açıkladı.

Ömer Turan'ın twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Melih Gökçek başkanımla Dün görüştüm ve MHP'nin teklifini sordum. Bana dediği aynen şu, "Ömer Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partiye zarar verecek hiçbir şey yapmak istemem dedi." AK Parti'de Cumhurbaşkanımızı ve AK partiyi, Melih Gökçek gibi düşünen acaba kaç kişi var?

Melih Başkan'a daha önce Partideki düşmanlarını sormuştum, başkan şu cevabı vermişti; Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Partime zarar vermeyeceğini bilsem, alayını iki günde toz duman ederim insan yüzüne çıkacak halleri kalmaz.Ama, Cumhurbaşkanımız ve Parti zarar görür diye susuyorum.


 

Etiketler; #ömer turan #melih gökçek
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