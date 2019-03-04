On numara oyununun 865'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 10, 13, 14, 20, 24, 27, 28, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 56, 58, 63, 70, 72, 73 ve 75 olarak belirlendi.



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 115 bin 762 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 86 kişi 2 bin 692 lira 60'şar kuruş, 8 bilen bin 741 kişi 133 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 556 kişi 25 lira 15'er kuruş, 6 bilen 107 bin 720 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 193 bin 357 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Erzurum'un Yakutiye, İzmir'in Balçova, ve Hatay'ın Antakya ilçelerinden yatırdığı belirlendi.



Toplam 2 milyon 315 bin 236 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 922 bin 573 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 514 bin 496 lira 99 kuruş aktarıldı.