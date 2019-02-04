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On Numara 04 Şubat 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar belli oldu

On numara oyununun 861'inci hafta çekilişi yapıldı.

On Numara 04 Şubat 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 6, 8, 10, 17, 25, 27, 37, 39, 42, 45, 46, 52, 53, 57, 61, 63, 66, 70, 75 ve 78 olarak belirlendi.

 On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 238 bin 526 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 136 kişi bin 833 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 850 kişi 135'er lira, 7 bilen 19 bin 235 kişi 24 lira 75'er kuruş, 6 bilen 118 bin 519 kişi 4 lira 20'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 817 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursan'nın Gürsu, Ankara'nın Yenimahalle ve Şereflikoçhisar ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 834 bin 347 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 993 bin 391 lira 2 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 553 bin 926 lira aktarıldı.

Etiketler; #on numara
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