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On Numara 11 Şubat 2019 çekiliş sonucu belli oldu

On numara oyununun 862'nci hafta çekilişi yapıldı.

On Numara 11 Şubat 2019 çekiliş sonucu belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 5, 7, 13, 16, 17, 25, 27, 29, 30, 37, 39, 40, 42, 45, 62, 67, 68, 69, 74, 75 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 68 bin 484 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 98 kişi 2 bin 329 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 640 kişi 139 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 17 bin 452 kişi 25'er lira, 6 bilen 112 bin 229 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186 bin 311 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Adana'nın Seyhan, İstanbul'un Kartal ve Zeytinburnu, Samsun'un Kavak ile Bursa'nın Karacabey ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 282 bin 814 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 909 bin 828 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 507 bin 292 lira 7 kuruş aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #on numara
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