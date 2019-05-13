On Numara oyununun 875'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 4, 12, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 43, 44, 47, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 66 ve 71 olarak belirlendi.



On Numara oyununun 875'inci hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 321 bin 283 lira ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 678'er lira, 8 bilen 1794 kişi 119'ar lira, 7 bilen 18 bin 141 kişi 22'şer lira, 6 bilen 109 bin 403 kişi 3 lira 95'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 369 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yatırdığı belirlendi.



Toplam 2 milyon 141 bin 884 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 853 bin 240 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 475 bin 974 lira aktarıldı.