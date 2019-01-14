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On Numara 14 Ocak Pazartesi çekiliş sonucu belli oldu

On numara oyununun 858'inci hafta çekilişi yapıldı.

On Numara 14 Ocak Pazartesi çekiliş sonucu belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 30, 34, 40, 41, 43, 46, 65, 70, 72, 76, 78 ve 79 olarak belirlendi.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde düzenlenen uçurtma şenliklerinde, uçurtma ipleri üç kişinin ölümüne yol açtı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, polis, "Uttarayan" adı verilen uluslararası uçurtma festivalinde, biri çocuk üç kişi uçurtma ipinin boğazlarını kesmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Mehsana bölgesi polisi, ölen üç kişiden 8 yaşındaki Tehjeeb Khan'ın, bisiklete bindiği sırada bir uçurtma ipinin boğazını kesmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, Rajkot, Ahmedabad, Surat ve Vadodara şehirlerinde uçurtma iplerinin 59 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirterek dün akşamdan beri bu şehirlerde 117 kişinin de uçurtma uçururken damlardan düşerek yaralandığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #on numara
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