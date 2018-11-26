On Numara oyununun 851'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 11, 12, 17, 19, 23, 26, 31, 33, 36, 40, 45, 50, 55, 56, 59, 66, 69, 72, 78 ve 79 olarak belirlendi.



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 176 bin 283 lira 5'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 101 kişi 2 bin 327 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 931 kişi 122 lira 5'er kuruş, 7 bilen 19 bin 138 kişi 23 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 753 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 189 bin 795 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.