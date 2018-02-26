On Numara oyununun 812'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 8, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63 ve 70 olarak belirlendi.



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 416 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 127 kişi bin 794'er lira, 8 bilen 2 bin 573 kişi 88 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 987 kişi 18 lira 5'er kuruş, 6 bilen 130 bin 755 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 184 bin 37 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Mamak ve Etimesgut, İstanbul'un Bayrampaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırdıkları belirlendi.



Toplam 2 milyon 277 bin 769 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 907 bin 677 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 170 lira 97 kuruş aktarıldı.