On numara oyununun 860'ncı hafta çekilişi yapıldı. On Numara çekiliş sonucu hangi numaralar çıktı? On Numara kaç TL ikramiye dağıttı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 5, 8, 10, 19, 23, 33, 34, 36, 45, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 69, 78 ve 79 olarak belirlendi.





Güncellenecek...