On Numara 8 Ocak 2018 sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 805. hafta On Numara çekilişi sonrasında sonuçlar belli oldu. MPİ 8 Ocak On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri...

On Numara 8 Ocak 2018 çekiliş sonuçları belli oldu.



Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrasında bu haftanın On Numara sonuçları açıklandı.



İşte 8 Ocak MPİ On Numara sonuçları;



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 68 bin 993 lira 70'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 672 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 723 kişi 133 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 498 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 105 bin 74 kişi 4 lira 40'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 215 bin 10 kişi ise 2 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Edirne ve Düzce merkez, Samsun'un İlkadım, İstanbul'un Kadıköy ve Bahçelievler ilçelerinde yatırdığı belirlendi.



Toplam 2 milyon 297 bin 766 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 915 bin 780 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 510 bin 614 lira 76 kuruş aktarıldı.





