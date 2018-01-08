2 bin 400 polisin katılımıyla uygulama
2 bin 400 polisin katılımıyla uygulama
Ortaylı:  ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir
Ortaylı:  ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir
Rusya: Yapılan saldırılar püskürtüldü
Rusya: Yapılan saldırılar püskürtüldü
Büyükelçiliğin sokağına “Fahreddin Paşa“ ismi verildi
Büyükelçiliğin sokağına “Fahreddin Paşa“ ismi verildi

On Numara 8 Ocak 2018 çekiliş sonucu! MPİ 8 Ocak On Numara sonuçları sorgulama

On Numara 8 Ocak 2018 sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 805. hafta On Numara çekilişi sonrasında sonuçlar belli oldu. MPİ 8 Ocak On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri...

On Numara 8 Ocak 2018 çekiliş sonucu! MPİ 8 Ocak On Numara sonuçları sorgulama

On Numara 8 Ocak 2018 çekiliş sonuçları belli oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrasında bu haftanın On Numara sonuçları açıklandı.

İşte 8 Ocak MPİ On Numara sonuçları;

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 68 bin 993 lira 70'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 672 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 723 kişi 133 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 498 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 105 bin 74 kişi 4 lira 40'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 215 bin 10 kişi ise 2 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Edirne ve Düzce merkez, Samsun'un İlkadım, İstanbul'un Kadıköy ve Bahçelievler ilçelerinde yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 297 bin 766 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 915 bin 780 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 510 bin 614 lira 76 kuruş aktarıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #On Numara sonuçları
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Fransa'da 2017'de 20 terör saldırısı girişimi önlendi
Sonraki Haber
İngiltere'de kabine değişikliğine gidildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.