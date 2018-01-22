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On Numara çekildi! On Numara 22 Ocak çekiliş sonucu sorgula

 On Numara 22 Ocak çekiliş sonucu belli oldu. Bu hafta kazandıran numaralar 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75 ve 77 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 13 kişi, 25 bin 477 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara çekildi! On Numara 22 Ocak çekiliş sonucu sorgula

 On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 13 kişi, 25 bin 477 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 378 kişi 584 lira 55'er kuruş, 8 bilen 4 bin 818 kişi 46'şar lira, 7 bilen 32 bin 579 kişi 13'er lira, 6 bilen 151 bin 777 kişi 2 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 864 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Gaziantep'in Şehitkamil, Samsun'un Çarşamba, İstanbul'un Eyüpsultan, Bayrampaşa, Üsküdar, Bağcılar, Fatih, Bartın Merkez, Kayseri'nin Melikgazi, Çanakkale Merkez ile Biga, Edirne Merkez ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 207 bin 925 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 879 bin 858 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 650 lira 20 kuruş aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #on numara
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