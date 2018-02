Merakla beklenen 5 Şubat On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. İşte On Numara şanlı rakamları ve kazandıran ikramiye bilgileri... On Numara 5 Şubat çekiliş sonucu sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar belirlendi.



İşte MPİ'nin Ankara'daki binasında yapılan canlı çekiliş sonuçları şöyle:



5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 16 - 22 - 28 - 31 - 33 - 35 - 38 - 50 - 53 - 59 - 65 - 68 - 73 - 76 - 78



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 6 kişi, 59 bin 109 lira 75'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 120 kişi 1 milyon 970 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 232 kişi 106 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 210 kişi 19 lira 45'er kuruş, 6 bilen 134 bin 508 kişi 3 lira 55'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 183 bin 881 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul'un Ümraniye, Tuzla, Küçükçekmece, Beşiktaş, Silivri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinde yatırdıkları belirlendi.



Toplam 2 milyon 364 bin 354 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte kamuya KDV olarak 942 bin 181 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 525 bin 412 lira 15 kuruş aktarıldı.