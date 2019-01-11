İstanbul Film Festivali'nin kurucularından olan Onat Kutlar'ın ölümünün üzerinden 25 yıl geçti. Onat Kutlar, PKK'nın İstanbul'daki terör saldırısında yaşamını yitirmişti. Kültür ve sanat hayatımıza çok sayıda katkı sunan ustayı özlemle anıyoruz.

25 yıl önce PKK'nın saldırısında yaşamını yitirdi Onat Kutlar... 58 yaşındaydı.



1960 yılında Türk Dil Kurumu ödülüne layık görüldü. 1965-1976 yılları arasında, Türkiye'ye dünya sinemasının kapılarını açan Türk Sinematek Derneği'ni yönetti. Aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği onur kurulu üyeliği yaptı.



Ünü dünyaya yayıldı. 1985'te Berlin Film Festivali'nde jüri üyeliği görevini üstlendi. Fransa'dan ödüller aldı. Öyküleri, şiirleri, denemeleri ve seneryoları sanat hayatımıza unutulmayan katkılar sundu.



Büyük usta, 30 Aralık 1994'te PKK'nın İstanbul'da bir kafeye bıraktığı bomba sonucu ağır yaralandı. 11 Ocak 1995'te aramızdan ayrıldı.



Sinema eleştirmeni Tunca Arslan da Kutlar'ı unutmadı. Ölüm yıldönümünde sosyal medyadan "PKK'nın İstanbul'da doğrudan halkı hedef alan terör eylemi sonucu 25 yıl önce yaşamını yitirdi." paylaşımını yaptı.



Aynı saldırıda yaşamını yitiren Arkeolog Yasemin Cebenoyan'ın kardeşi ise Cumhuriyet Gazetesinde çıkan habere tepki gösterdi. Haber, PKK saldırısı yerine "kalleş, insanlık düşmanı bomba patladı." diye servis edilmişti. Cebenonay, "Ben ne diyeyim artık? Bomba kalleşmiş, patlamış. Belki onu kafeye yerleştiren PKK'lı Deniz Demir de bombanın kalleş olduğunu bilmiyordu! Bilse, belki de koymazdı, siz mi insanlık düşmanısınız, bomba mı? Katili kollayarak, mağduru anabilmek için insandan başka bir şey olmak lazım. İkisine birden sahip çıkamazsınız!" diye yazdı.







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