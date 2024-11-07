Onay çıktı! Ziraat Bankası yeni bankasını kuruyor

BDDK'dan faaliyet onayı alan Ziraat Bankası, dijital bankacılık alanında yeni bir adım atarak "Ziraat Dinamik" adlı dijital bankasını resmen kuruyor. Bankanın açıklamasına göre, geçen yıl kuruluş izni alınan Ziraat Dinamik, 31 Ekim tarihli BDDK kararıyla birlikte faaliyetlerine başlamaya hazır hale geldi.

'HIZLI, GÜVENLİ VE ERİŞEBİLİR BANKACILIK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ziraat Dinamik Banka Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Sağlık, dijital bankacılığın, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesiyle önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde, bankacılık işlemlerinin artık daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geldiğini söyledi.

'YARINLARA ŞİMDİDEN YATIRIM'

Ziraat Bankasının yaklaşık 23 milyon aktif dijital müşterisi ile Türkiye'nin en fazla dijital bankacılık müşterisine sahip bankası konumunda olduğunu vurgulayan Sağlık, "Diğer taraftan, Ziraat Finans Grubunun müşteri tabanını daha da genişletmek, ülkemizde her müşteriye ulaşmak, yeni bir müşteri deneyimi ve yeni bir yüz ile farklılık oluşturabilmek, fiziki şubelerin bulunmadığı yeni bir hizmet modeline ve yarınlara şimdiden yatırım yapabilmek amacıyla Ziraat Dinamik Banka kuruldu." ifadesini kullandı.

'AMAÇ ZİRAAT'İ DİJİTALİN GELECEĞİNE TAŞIMAK'

Cüneyt Sağlık, Ziraat Dinamik'in Türkiye'de bir bankanın ana sahipliğinde kurulan ilk dijital banka ünvanının da sahibi olduğunu kaydederek, geçmişten gelen Ziraat gücünü, deneyimini ve güvenilirliğini, Ziraat Dinamik ile birlikte dijitalin geleceğine taşımayı amaçladıklarını belirtti.