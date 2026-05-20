Önce "bal var mı?" diye sordu, sonra kurşun yağdırdı! Mersin'deki katliamdan kurtulan kurban o anları anlattı

Hastanelerde gözetim altında tutulan 7 yaralıdan 4'ünün Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki servislerde tedavilerine devam ediliyor. Geriye kalan 3 yaralının ise Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi ve kentteki özel bir hastanede bulunduğu bildirildi. Mersin Valisi Atilla Toros'un da bizzat hastanelere giderek ziyaret ettiği yaralıların tamamının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Saldırı hattı boyunca yaralanan 8 kişiden 1'i ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

"BAL VAR MI?" DİYES SORUP TETİĞE BASTI

Saldırı sırasında midesinden ve kalçasından vurulan 47 yaşındaki İsmail Yüksek'in tedavisi sürüyor. Olay günü Yeni Köy Mahallesi'ndeki bahçesinde arılarıyla ilgilendiğini belirten Yüksek, şüphelinin yanına gelerek ateş ettiğini anlattı. İlk yarayı mide boşluğundan aldığını ifade eden Yüksek, bir de kalçadan vurulduğunu ancak bunun ikinci sıkışta mı olduğunu bilemediğini söyledi. Yüksek, yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı: " Yeni Köy Mahallesi'ndeki bahçemde arılarım vardı, onlara bakıyordum. Adam (katil) geldi soğukkanlı bir şekilde, 'bal var mı' diye sordu. Ben de 'daha bu zamanda bal çıkmaz' dedim, silahı sıktı. İkinciye adama baktığımda silahını tekrar doğrultmuştu, ben hemen yere yattım. Bir daha sıktı, ondan sonra arabasına bindi, geçti gitti"

NE OLMUŞTU?

Önceki gün meydana gelen ve bölgeyi sarsan olaylar zinciri, 37 yaşındaki Metin Öztürk'ün yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantaya gitmesiyle başladı. Şüpheli, burada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. Ardından 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Öztürk'ün bir sonraki durağı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonu oldu. Burada Niğdeli tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu silahla vurarak öldüren şüpheli, eylemlerine devam etti.

ESKİ EŞİNİ VE ÇOBANI DA KATLETTİ

Kaçış güzergahında cinayetlerini sürdüren Metin Öztürk, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak öldürdü. Tekrar Yeniköy Mahallesi'ne geçen şüpheli, bu kez Abdullah Koca'yı motosikletle şarampole yuvarlayarak katletti. Karakütük Mahallesi'ne ulaşan şüpheli, burada çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Tüm bu cinayetler serisi sırasında güzergah üzerinde karşılaştığı 8 kişiyi de yaralayan şüphelinin kurbanları, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toplamda 6 kişiyi öldüren ve 8 kişiyi yaralayan şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yürütülen takip operasyonu sonucunda, şüphelinin Karakütük Mahallesi Çokak Mevkiinde olduğu tespit edildi. Bölgede güvenlik güçleri tarafından kıstırılan Metin Öztürk intihar etti. Şüphelinin cenazesi, otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.