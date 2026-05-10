Önce el sıkıştırdılar, sonra boğazına ip geçirdiler! Eyüpsultan'da taksiciye akılalmaz saldırı

Olay, 8 Mayıs akşamı saat 21.30 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taksi şoförü Gökhan A., aracına iki yolcu aldı. Yolculuk devam ederken arka koltukta oturan şahıs, yanında getirdiği ipi aniden taksicinin boğazına doladı.

Sözlü tartışmayla başlayan saldırı, kısa sürede şiddetli bir arbedeye dönüştü. Şoförü dakikalarca darbeden iki saldırgan, Gökhan A.'yı gasbederek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı taksiciyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

KAMERAYI FARK EDİNCE GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Yaşanan vahşet, araç içerisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin araca bindiklerinde önce taksiciyle el sıkıştıkları, ancak kısa süre sonra saldırıya geçtikleri görüldü. Uzun süre devam eden darp anlarında taksicinin direndiği fark edilirken, saldırganların bir süre sonra kamerayı fark ederek üzerini kapatmaya çalıştıkları anlar da kayıtlara geçti.

Polis ekipleri, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.