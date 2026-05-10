Önce el sıkıştırdılar, sonra boğazına ip geçirdiler! Eyüpsultan'da taksiciye akılalmaz saldırı

Arka koltuktan uzatılan bir iple boğazı sıkılan ve dakikalarca darbedilen şoför Gökhan A., hem yaralandı hem de gasbedildi

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Önce el sıkıştırdılar, sonra boğazına ip geçirdiler! Eyüpsultan'da taksiciye akılalmaz saldırı
Yayınlanma:

Olay, 8 Mayıs akşamı saat 21.30 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taksi şoförü Gökhan A., aracına iki yolcu aldı. Yolculuk devam ederken arka koltukta oturan şahıs, yanında getirdiği ipi aniden taksicinin boğazına doladı.

Sözlü tartışmayla başlayan saldırı, kısa sürede şiddetli bir arbedeye dönüştü. Şoförü dakikalarca darbeden iki saldırgan, Gökhan A.'yı gasbederek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı taksiciyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

KAMERAYI FARK EDİNCE GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Yaşanan vahşet, araç içerisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin araca bindiklerinde önce taksiciyle el sıkıştıkları, ancak kısa süre sonra saldırıya geçtikleri görüldü. Uzun süre devam eden darp anlarında taksicinin direndiği fark edilirken, saldırganların bir süre sonra kamerayı fark ederek üzerini kapatmaya çalıştıkları anlar da kayıtlara geçti.

Polis ekipleri, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Damat değil reklam panosu! Denizli’de düğün masrafını çözme yöntemi şaşırttıDamat değil reklam panosu! Denizli’de düğün masrafını çözme yöntemi şaşırttıYurt
Can pazarı: İzmir'den gelen tur otobüsü alev alev yandı!Can pazarı: İzmir'den gelen tur otobüsü alev alev yandı!Yurt
MGM’den pazar mesaisi: İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!MGM’den pazar mesaisi: İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!Yurt
taksici saldırı Eyüpsultan
Günün Manşetleri
İran’dan ABD’ye açık uyarı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!
'Gemideki 3 Türk vatandaşı karantinaya alınacak'
Galatasaray üst üste 4. kez zirvede
'Emeklinin 25 bin TL kaybı var'
Hizbullah İHA’sı Merkava tankını böyle vurdu
10'u çocuk 33 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Çok Okunanlar
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı! Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Fenerbahçe'den kovulmuştu... Real Madrid ile anlaşması an meselesi! Ama bir şartla.... Fenerbahçe'den kovulmuştu... Real Madrid ile anlaşması an meselesi! Ama bir şartla....
Emniyet'ten kritik hafta sonu uyarısı Emniyet'ten kritik hafta sonu uyarısı
Denizli’de düğün masrafını çözme yöntemi şaşırttı Denizli’de düğün masrafını çözme yöntemi şaşırttı