İşte ellerimiz! Biz ellerimizi veriyoruz, İşte gözlerimiz! Gözlerimizi de veriyoruz, Ayaklarımızın ikisini birden ve tırnaklarımızı da. Sizden çorap istiyoruz, bir çift çorap. İstiyoruz sizden çarık ve kara sahtiyan da (…) Şair Hüseyin Haydar’ın dizleriyle kadirşinas milletimize İMECE çağrısı yaptık. Bu çağrımız karşılık bulmaya devam ediyor. Şimdi Aydın’ın Nazilli ilçesinden bizim sesimize sulak veren Afet Gök Heuschele’i (Hoyşele) izliyoruz.

Afet Gök Heuschele… 47 yıl gurbet ellerde yaşadı. Almanya’da Atatürk hayranı olan eşi Alex Heuschele ile evlendi. Ancak vatanı hasreti, Anadolu’ya olan bağlılığı hiçbir zaman kopmadı. Afet hanım Alman vatandaşı eşiyle birlikte memleketi Aydın’ın Nazilli İlçesine kesin dönüş yaptı.



Ulusal Kanal’ı Gezi eylemleri sırasında keşfettiğini belirten Afet Gök bir daha da ayrılamadı ekrandan.



Önce Ulusal Gönüllüsü oldu, şimdi ise İMECE çağrımıza katıldı. Ulusal Kanal hissesi aldı.



Afet Gök Heuschele aynı zamanda Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şube Başkanı… Ulusal Kanal’a yeni ortaklar bulacağını söyleyen Heuschele, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımıza çağrı yaptı.



Sizde Ulusal Kanal İMECE’sine katılmak için 0212 245 81 81 numaralı telefonu arayabilirsiniz.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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