Önce Uçak Gemileri Şimdi De Ordu

İddia ABD merkezli yayın organı The Wall Street Journal'de yer aldı.



Haberde, ABD ordusundan özel seçilmiş 2 bin askerin, İsrail ordusuna 'danışmanlık' hizmetinde bulunacağı öne sürüldü. "Yetkililer, askerlerin savaş görevinde bulunmayacağını açıkladı" ifadeleri kullanıldı.



ABD, 'İsrail'e destek' bahanesiyle daha önce de iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e göndermiş ve bölgedeki gerilimi artırmıştı.



