Önce Uçak Gemileri Şimdi De Ordu

İsrail, Gazze’ye saldırılarının şiddetini arttırırken, ABD’den, tansiyonu daha da yükseltecek bir iddia gündeme düştü. Amerikan basını Biden yönetiminin, İsrail'e destek amacıyla 2 bin askeri bölgeye göndereceğini yazdı.

Önce Uçak Gemileri Şimdi De Ordu

İddia ABD merkezli yayın organı The Wall Street Journal'de yer aldı.

Haberde, ABD ordusundan özel seçilmiş 2 bin askerin, İsrail ordusuna 'danışmanlık' hizmetinde bulunacağı öne sürüldü. "Yetkililer, askerlerin savaş görevinde bulunmayacağını açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

ABD, 'İsrail'e destek' bahanesiyle daha önce de iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e göndermiş ve bölgedeki gerilimi artırmıştı.

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