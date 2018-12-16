Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen Vatan Partisi Öncü Kadın yöneticileri, Mehmetçiğe destek verdi. Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül, “Canları pahasına ülkemizin bölünmez bütünlüğü için savaşan Mehmetçiğimiz için biz de kendimizi feda etmeye hazırız” dedi.

"Öncü annelerden" Mehmetçiğe destek geldi.



Vatan Partisi Öncü Kadın, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalara başladı.



Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen Öncü Kadın yöneticileri, yerel seçimler için önemli bir toplantı yaptı.



Toplantı sonrası Ulusal Kanal’a konuşan Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül, “Öncü Kadın yerel seçimlere hazır” mesajı verdi.



Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PYD/PKK’ya karşı yapmayı planladığı harekâta da destek verdi.



Her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını bildiren Gül, “Canları pahasına savaşan Mehmetçiğimiz için biz de kendimizi feda etmeye hazırız” dedi.



HABER: TANSEV KARA

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