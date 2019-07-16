Öncü Gençlik gençliği yaz akademisinde buluşturacak

Vatan Partisi Öncü Gençlik Örgütü gençliği yaz akademisinde buluşturacak. Öncü Gençlik İzmir İl Başkanı Doğa Dursun, 26 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde İzmir-Dikili’de yapılacak 25’inci Geleneksel Yaz Akademisini, Ulusal Kanal’a anlattı.

Edirne’den Kars’a Diyarbakır’dan Ordu’ya Türkiye’nin dört bir yanından gençler Öncü Gençlik Yaz Akademisinde buluşuyor.



Vatan Partisi Öncü Gençlik İzmir İl Başkanı Doğa Dursun yaz akademisini İzmir’de yapacaklarını söyledi.



25’incisi gerçekleşecek olan Öncü Gençlik Yaz Akademisinin konukları da olacak.



Bu kamplarda hem eğlenip hem öğrendiklerini söyleyen Doğa Dursun 1 hafta sürecek olan akademide neler yapılacağını anlattı.



Dursun, Türkiye'nin her yerinden gençlerin bu kampa katılabileceğini söyledi.



Akademinin mali kaynağının topladıkları bağışlar olduğunu söyleyen Dursun, destek olmak isteyenlere çağrıda bulundu.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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