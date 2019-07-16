Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam
TaLeBe yaz kampı tamamlandı
TaLeBe yaz kampı tamamlandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Öncü Gençlik gençliği yaz akademisinde buluşturacak

Vatan Partisi Öncü Gençlik Örgütü gençliği yaz akademisinde buluşturacak. Öncü Gençlik İzmir İl Başkanı Doğa Dursun, 26 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde İzmir-Dikili’de yapılacak 25’inci Geleneksel Yaz Akademisini, Ulusal Kanal’a anlattı.

Öncü Gençlik gençliği yaz akademisinde buluşturacak

Edirne’den Kars’a Diyarbakır’dan Ordu’ya  Türkiye’nin dört  bir yanından gençler Öncü Gençlik Yaz Akademisinde buluşuyor.

Vatan Partisi Öncü Gençlik İzmir İl Başkanı Doğa Dursun yaz akademisini İzmir’de yapacaklarını söyledi.

25’incisi gerçekleşecek olan Öncü Gençlik Yaz Akademisinin konukları da olacak.

Bu kamplarda hem eğlenip hem öğrendiklerini söyleyen Doğa Dursun 1 hafta sürecek olan akademide neler yapılacağını anlattı.

Dursun, Türkiye'nin her yerinden gençlerin bu kampa katılabileceğini söyledi.

Akademinin mali kaynağının topladıkları bağışlar olduğunu söyleyen Dursun, destek olmak isteyenlere çağrıda bulundu.


HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #öncü gençlik #vatan partisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.