Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, 2018'e yönelik yeni yıl mesajı yayımladı.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, 2018'e yönelik yeni yıl mesajı yayımladı.



"Türkiye'yi, Cumhuriyetimizi aydınlıklara kavuşturacağımız günler ufuktadır." İfadelerini kullanan Diş, yayımladığı yeni yıl mesajında şunları kaydetti:



"Tarihi siyasi dönüşümler, köklü toplumsal değişiklikler yaşadığımız bir yılı daha geride bırakıyoruz.



Üniversite koridorlarından, şehir meydanlarına, Mehmetçiğimizin mevzilerinden, madencilerimizin derin kuyularına kadar yürek yüreğe ve mücadele dolu bir yıl geçirdik.



2017'de;



Her türlü açmazın yegâne çözümü Türk Milletine sonsuz güven oldu.



Ateşten günlerde fedakârca çarpıştığımız, başarılar biriktirdiğimiz zorlu bir yılın içinde en büyük kuvvet kaynağımız, militan iyimserlik oldu.



Bölücü terörün ezilmesinde cesaretli ve tereddütsüz tavır, çıkış yolu oldu.



2018'e Türk Gençliği olarak bu sarsılmaz duygularla giriyoruz.



Türkiye'mizin birlik ve bağımsızlık davası için verdiğimiz yarım asırlık mücadele programı, bugün acil çözümler olarak Türkiye'nin gündemindedir. Vatan Partisi, her anlamda Türkiye'nin önünü açmaya devam edecektir. Türkiye'yi, Cumhuriyetimizi aydınlıklara kavuşturacağımız günler ufuktadır.



Bu duygularla, 2018'e daha taze umutlarla ve daha büyük bir kararlılıkla giriyoruz.



Gençlik hareketinin çelik çekirdeği olarak, vazifemizin başındayız"



ulusal.com.tr

