Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine olağanüstü kurultay kararı ile aday olarak belirlenmesinin ardından, Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu Ankara'da toplandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine olağanüstü kurultay kararı ile aday olarak belirlenmesinin ardından, Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu Ankara'da toplandı.



Üniversitelerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair yapılacak çalışmaların konuşulduğu toplantıda önemli kararlar alındı.



Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu, 28 Ocak 2018 günü Ankara'da toplandı.



Toplantı, Genel Başkan Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği Vatan Partisi kurultayının değerlendirilmesi ile başladı.



Kurultayın coşkusunun yansıdığı toplantıda, Vatan Savaşı'nın başarısı için gençliğe düşen sorumluluğun ve görevlerin altı bir kez daha çizildi.



Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gençliğe özel yapılacak çalışmaların da konuşulmasının ardından, önümüzdeki döneme ilişkin önemli kararlar alındı ve Öncü Gençlik'in çalışma takvimi belirlendi.



ulusal.com.tr