Vatan Partisi Gençlik kolu Öncü Gençlik Muğla ve Antalya teşkilatı düzenleyeceği Parti Okulu'nda yüzlerce imza toplayacak .

Vatan Partisi Gençlik kolu Öncü Gençlik Muğla ve Antalya teşkilatı düzenleyeceği Parti Okulu'nda yüzlerce imza toplayacak .



Vatan Partisi, 27 Ocak Cumartesi günü yaptığı Cumhurbaşkanı Karar Kurultayı ile imza kampanyasını başlatmıştı. Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza için Öncü Gençlik de kolları sıvadı.



Cumhurbaşkanlığı için Karar Kurultayı’na damga varan Öncü Gençlik, ardından hızla kurullarını toplayarak çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarını ve üniversitelerdeki çalışmalarına yönelik planlama yapan gençler ilk olarak Parti Okulu yapacağını duyurdu. Gençler kampanya süresinde hem üniversitelerde çalışma yürütecek hem de sokaklarda çalışma yürüterek çalınmadık kapı bırakmayacak.



Öncü Gençlik’ten Parti Okulu

Öncü Gençlik Muğla teşkilatı'nın 10 Şubat Cumartesi günü Tuna Otel’de yapılacak olan Savaş Yener Parti Okulu'nun konuşmacı isimleri Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, Öncü Gençlik Eğitim Bürosu Başkanı Işıkgün Fırat, Öncü Gençlik Muğla İl Başkanı Anıl Coşkun olacak.



11 Şubat Pazar günü Antalya'da düzenlenecek parti okulunun konuşmacı isimleri arasında ise Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç ve Öncü Gençlik Genel Sekreteri Uğurcan Yardımoğlu yer alıyor .

Tüm vatanseverlerin davetli olduğu okulda Vatan Partisi Tarihi, Siyaset ve Stratejilerimiz, Bilimsel Sosyalizm ve Tüzük ve Program konulu eğitimler verilecek.





Muğla'da yapılacak parti okuluna ismi verilen Savaş Yener Kimdir?

Savaş Yener görünmez fedakarlardandı. Emekçi, fedakar ve Partili mücadeleden bir an olsun vazgeçmeyen, üniversiteden uzaklaştırıldığı yıllardan ölene kadar bir adım geri atmamış bir vatan fedaisiydi .Vefat etse de hala vasiyeti sayesinde Yatağan bürosunun kirasını ödeyen, ölene kadar değil sonsuza kadar Partili mücadelenin insanıydı.

Okul yıllarından kalan kitaplarını, kaynak yayınlarının kitapları hepsini Öncü Gençlik’e bırakmıştı, o büyük birikimli bir mücadele insanıydı, en yeni kitabın satırlarının altı dahi çizik çizikti. Sade bir hayatın vücut bulmuş haliydi. O sade hayatının içinde hep umut taşırdı.



