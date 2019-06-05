Öncü Gençlik'ten bayram sürprizi: oncugenclik.org.tr yeniden yayında!

Vatan Partisi Öncü Gençlik, Ramazan Bayramı mesajıyla birlikte oncugenclik.org.tr 'yi yeni tasarımıyla yayınladı.



Vatan Partisi'nin gençlik kolu Öncü Gençlik'in resmi internet sitesi oncugenclik.org.tr, yenilenen tasarımıyla Ramazan Bayramı mesajıyla beraber yeniden yayına başladı.



YENİ UMUTLAR, NİCE BAYRAMLAR!

Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, internet sitesi üzerinden yayınlanan Ramazan Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük umutların ve aydınlıkların şafağında, büyük milletimizin Ramazan Bayramını kutluyoruz.

Sınırlarımızı ve denizlerimizi cesurca koruyan Mehmetçiğimizin, Türkiye’nin geleceğine harç koymaya hazır üreticilerimizin, ülkemizi yarınını yaratacak ve yükseltecek olan genç arkadaşlarımızın bilinciye ve güveniyle yeni bir döneme giriyoruz.

Genel Başkanımız Doğu Perinçek, 2012 yılında Silivri Cezaevi’nden yayınladığı bir bayram mesajında, “Bayramlar olmasa, tekerlekler bulunmazdı” demişti. Bayramların tekerlekten önce keşfedilmesi, aslında umudun erken keşfidir. Umudun adresinin belirmesidir. Zor günler yaşayan Türkiye’mizin geleceğini belirleyecek olan Vatan Partisi, eşsiz lideriyle, sınanmış programıyla, fedakar üyeleriyle göreve hazırdır. Milletimiz umudu keşfetmeye başlamıştır. Nice bayramlar için hazırdır. Tekerlek de pek yakında bulunacaktır.

Türkiye Gençlik hareketinin çelik çekirdeği Vatan Partisi Öncü Gençlik bu geleceği yaratmak için tüm enerjisiyle hazırdır.

Türk Gençliğinin geleceği, dertleri, umutları, sevinçleri yüreğimizde ve mücadelemizdedir.

Türkiye’yi yarınlara taşıyacak birikim, partimizin büyük tecrübesindedir.

Bu vesileyle, yenilenen internet sitemizi de, bu büyük geleceğin inşasına, bir tuğla olarak görüyoruz.

Üretim devriminin şafağında, Türkiye’nin aydınlık günlerinin arifesinde, bu özgüven ve bilinçe bayramımızı kutluyoruz."



YENİLENEN İNTERNET SİTESİ YAYINDA

oncugenclik.org.tr Türk devriminden, dünya uygarlığına, felsefeden, tarihe geniş makale arşivi, Öncü Gençlik fotoğraf arşivi, güncel değerlendirmeler ve özgün analizlerle yayına devam edecek.



Öncü Gençlik'in internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz:

http://oncugenclik.org.tr