ÖNCE VATAN, ÖNCÜ PARTİ
Yeni il başkanının ve yeni yönetim kurulunun seçileceği İstanbul Olağanüstü İl Kurultayı Taksim Gönen Otel’de ‘’Önce Vatan, Öncü Parti’’ şiarıyla toplanacak.
Öncü Gençlik İstanbul İl Başkan Vekili Berke Berkil, Öncü Gençlik’in 200 yıllık Türk gençliği mirasından aldığı güçle Türkiye'nin içinden geçtiği tarihi koşullarda İstanbul İl Kurultayını topladığını belirterek ,‘’Kurultayımıza verdiğimiz Önce Vatan ismiyle birlikte üzerine bastığımız bu topraklarda bağımsız ve başı dik yaşamak için mücadeleyi en başa yazıyoruz. Yıllardır vatan ve hürriyet kavramlarıyla yetişen vatansever Türk Gençliğinin bu kavramlar uğrunda mücadele edecek Öncü Partiye ihtiyacı var. Bunun için Önce Vatan Öncü Parti diyoruz. Bağımsız, başı dik, toprağını eken, fabrikalarında bacaları tüten, kısacası ayakları üzerinde sapasağlam duran bir Türkiye'yi kurmak için Türk Gençliğini Öncü Gençlik’te birleştiriyoruz.’’ ifadelerini kullandı.
GENÇLİĞİN İLGİSİ YOĞUN
Gençlerin, Vatan Partisi’ne olan ilgisinin giderek arttığını vurgulayan Öncü Gençlik İstanbul İl Yöneticisi Cansu Balkaya ‘’Türkiye’nin zorlu süreçlerden geçtiği bu dönemde gençliğin kafasını kurcalayan en büyük sıkıntı gelecek kaygısıdır. Bunun en büyük nedeni de ülkemizde yaşanan ekonomik kriz sürecidir. Gençlik, içinde bulunduğumuz bu krizden kendisini kurtaracak tek çözüm olarak Vatan Partisi’nin siyasetlerini görüyor ve Öncü Gençlik’te buluşarak çözümler üretiyor.’’ dedi.
Öncü Gençlik İstanbul İl Örgütü, Türkiye’ye yönelik ekonomik baskılara ve geleceksizliğe karşı üreten ve tam bağımsız Türkiye’yi kurmak için vatansever gençliği kurultaya davet ediyor.
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