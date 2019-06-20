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Öncü Gençlik, İstanbul seçimleri için meydanlarda
Öncü Gençlik, İstanbul seçimleri için meydanlarda
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Öncü Gençlik, İstanbul seçimleri için meydanlarda

Vatan Partisi Öncü Gençlik, İstanbul Adayı Mustafa İlker Yücel’in seçim çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Öncü Gençlik, İstanbul seçimleri için meydanlarda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel’in seçim ziyaretlerine katılan Öncü Gençlik, İstanbul’un bütün ilçelerinde açtığı masalar ve dağıttığı bildirilerle 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimleri için tüm gücüyle çalışmalara devam ediyor.

GENÇLER GÜN BOYU ÇALIŞIYOR
Sabahın erken saatlerinde buluşan Öncü Gençlik üyeleri, gazeteleri okuyarak gündem değerlendirmesi yapıyor. Ardından sokağa çıkarak gün boyu yaptığı çalışmalarla vatandaşları Vatan Partisi’ne oy vermeye davet ediyor.

TÜRKİYE’NİN DİRENCİNİ ARTTIRACAK
Öncü Gençlik Genel Sekreter Yardımcısı Onur Özcan, seçim çalışmaları hakkında “Türkiye’nin emperyalizme karşı direncini arttıracak, geleceğe güvenle bakacağımız oyları almak için İstanbul’un tüm ilçelerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençliğin heyecanıyla ve dinamizmiyle partimizin tecrübesini buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Ülkemiz seçeneksizlik, çözümsüzlük içerisinde çaresiz bırakılmak isteniyor. Hem İstanbul özelinde hem de ülke genelinde buna asla izin vermeyeceğiz. Milletimizi seçeneksiz bırakmayacağız. Türkiye’yi ekonomik zorluklardan çıkaracak, güvenliğimizi sağlayacak birikimi Vatan Partisi’nde birleştireceğiz. İstanbul’u rantçılara teslim etmeyeceğiz.” dedi.

4 ADAY 2 PROGRAM: TEK SEÇENEK VATAN PARTİSİ
Seçim çalışmaları hakkında Aydınlık’a konuşan Öncü Gençlik İstanbul İl Başkanı Berke Mustafa Berkil: “ 4 adayın olduğu bir seçim; ancak sistemin demokrasi anlayışı seçimi 2 adaya indirgiyor. Sözde demokrasilerinde partimizin adayı Mustafa İlker Yücel’e ve Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’a yönelik ciddi bir ambargo var. 4 Adaylı seçimde 2 program yarışıyor. Bu programlardan birincisi rant ve beton belediyeciliğiyle İstanbul’u talan eden program. İkincisi ise Türkiye’yi yeniden çağdaş ve halkçı belediyelerle buluşturacak Vatan Partisi’nin programı. Cumhuriyetin kamucu anlayışıyla İstanbul’u güzelleştirmek için İstanbul halkının tek seçeneği Vatan Partisi’nin programıdır.” dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #öncü gençlik #istanbul #vatan partisi
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