14 Ekim Pazar günü Taksim Gönen Hotel’de toplanan kurultayda, Berke Berkil kullanılan oyların tamamını alarak Öncü Gençlik İstanbul’un yeni il başkanı seçildi.

Öncü Gençlik İstanbul Olağanüstü İl KurultayıÖncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen’inkatılımıyla yapıldı.Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcıları Tayfun Gürol, Nuray Kaya da kurultaya katıldı. Kurultayda, yeni il başkanı ve yönetim kurulu belirlendi. Kurultay salonunda “Gençlik partiye, parti iktidara”, ‘’Yaşasın Vatan Partisi’’ ve “Öncü Gençlik ocağı devrim kuşağı” sloganları yankılandı.

Öncü Gençlik İstanbul İl Kurultayı, 10. Dönem İl Yöneticisi Uğur Bıçaklıoğlu’nun açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.





‘TÜRKİYE AMERİKA’YLA KIRAN KIRANA MÜCADELE EDİYOR’





Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, kurultayda konuşma yaptı. “Türkiye büyük bir kırılmaya, köklü bir değişime gidiyor.” ifadelerini kullanan Bursalı, Türkiye’nin içinde bulunduğu devrimci süreci anlamak için iki gerçeğe işaret etti ve “Birinci gerçeğimiz, Türkiye’nin Amerika’yla kıran kırana mücadele ettiğini unutmamalıyız. Mehmetçiğimiz, polisimiz, yargımız, milletimiz topyekün Amerika’yla mücadele ediyor. Günlük münferit tartışmalar, zikzaklar, tutarsızlıklar yaşadığımız sürecin gerçekliğini değiştiremez.

İkinci gerçeklik ise Türkiye.’nin Vatan Partisi’nden başka çözüm olmadığıdır. Bu sorumlulukla hareket deceğiz ve Öncü Gençlik’i daha da büyüteceğiz.Öncü Gençlik’i ne kadar büyütürsek Türkiye’nin geleceğini o kadar güvence altına almış oluruz.” dedi.



‘VATAN PARTİSİ GEZİ’YE VATANSEVER RENGİNİ VERDİ’





Kurultayda kürsüye çıkan isimler arasında Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmende yer aldı. Dikmen, konuşmasında,“Halk hareketini doğru noktaya taşıyabilecek olan devrimci ve öncü yapılanmalardır ancak Amerikancı ve turuncu yapılanmalar da halk hareketini fırsat görür ve kullanmaya çalışır. Tıpkı Gezi hareketinin Türkiye karşıtı bir harekete evriltilmeye çalışıldığı gibi. Vatan Partisi Gezi zamanı Amerikancılara fırsat vermedi, halk hareketinin önüne ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganıyla geçti ve ona vatansever rengini verdi.” ifadelerini kullandı.





Divan Başkanı Bora Çelik ise, "Hepimizin özlem duyduğu bir Türkiye var. Atatürk Devrimlerini gerçekleştirme hayalimiz var. Bu hayali gerçekleştirmenin tek yolu ise teşkilattır. Teşkilatların olmazsa olmazı ise devrimci kadrolardır. Öncü Gençlik kadrolarının önündeki görev, olağanüstü süreci olağanlaştırmaktır. Bu dönemde karamsarlığa düşmüyoruz, 200 yıllık devrim tarihimizden güç alıyoruz." dedi.





‘BİR AVUÇ EFENDİNİN DÜNYAYI YAĞMALADIĞI ÇAĞ SONA ERDİ’



Geçmiş dönem faaliyet raporunun sunulup aklanması ardından, kurultayda çok sayıda Vatan Partili genç söz aldı.



10. dönem İl Yöneticisi Gizem Şanlı, yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin içinde olduğu zor dönemden kurtulmanın çözümü partimizin programıdır. Paramızın değer kaybetmesinin sebebi rahip değil fabrikalarımızın özelleştirilmesidir. Komşularla işbirliği ile paramıza destek olma fikri ise yalnızca partimizindir.'' sözlerini kaydetti.





Önceki dönem İl Yöneticisi Uğur Bıçaklıoğlu ise, “Dünyamızda ve ülkemizde bir avuç efendinin dünyayı yağmaladığı çağ duvara toslamıştır. Ufukta birleşen milletlerin olduğu bir gelecek görünüyor. Büyük altüst oluş dönemlerinde milletler öncülere sarılırlar. Daha iyi bir gelecek isteyen kalabalıklardan devrimci güç yaratmak, işte Öncü Gençlik’in önündeki en önemli ödev budur. Bugün kampüslerdeki arkadaşlarımız yarın mücadele arkadaşlarımız olacaktır.” ifadelerini kullandı.



Yeni il başkanı ve il yönetim kurulunun seçildiği kurultayda, Öncü Gençlik GYK üyesi Berke Berkil kullanılan oyların tamamını alarak Öncü Gençlik İstanbul’un yeni il başkanı oldu.





GENÇLİĞİ PARTİSİYLE BULUŞTURMAKTA KARARLIYIZ

Yeni dönemde İstanbul’da Öncü Gençlik’e önderlik yapacak olan Berke Berkil, ‘’Kararlı azınlıklar kararsız çoğunlukları her zaman bünyesine katar ve dünyayı değiştirir. Öncü Gençlik, gençlik hareketinin çelik çekirdeği olma iddiasını bünyesinde barındıran ve bu doğrultuda başarılar kazanan tek gençlik örgütü; Partimiz Vatan Savaşı’na yön veren kurmaylar hareketidir. Bu kararlı azınlık kaç kişi olursa olsun milletimizle kurtuluşa ulaşacaktır. Partimizin kadroları Vatan Savaşı’na yön verecek olan kararlı azınlıktır. Kadro hareketi olmak demek kararlı, inançlı insanlarla beraber yürümek demek. Şanslıyız ki böyle bir hareketin neferleriyiz.’’ sözlerini sarf etti. Konuşmasına devam eden Berkil, “İşgal, haksızlık, hukuksuzluk varsa orada Türk Gençliğinin vicdanı ayağa kalkar. Doğru programın doğru partisini işte bu milletle ve gençlikle daha çok buluşturmak artık bir kader sorunudur. Türkiye’nin makus talihini değiştirmeye adayız.’ diyerek sözlerini bitirdi.





Kurultay, yeni il yönetiminin ve delegelerin toplu fotoğraflarının alınması ile sona erdi.



