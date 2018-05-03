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Öncü Gençlik İzmir, gece harekatına çıktı

Öncü Gençlik İzmir, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için gece harekatına çıktı. İzmir sokalarını çağrı afişleri ile donatan Öncü Gençlik, harekata yakın zamanda kaybettikleri arkadaşları Ekrem Erkin Saçlı'nın ismini verdi.

Öncü Gençlik İzmir, gece harekatına çıktı

Vatan Partisi Öncü Genlik, Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'in adaylığı için çalışıyor. 

Öncü Gençlik İzmir İl Örgütü, Perinçek için özel harekat ekibi kurdu, gece afişine çıktı. 

Harekatın en özel yanı ise adı oldu. Harekata  geçirdiği sağlık sorunları sonucunda kaybedilen Öncü Gençlik İzmir Eski İl Yöneticisi Ekrem Erkin Saçlı'nın adı verildi. 

Gençler, İzmir sokaklarını Perinçek'in yer aldığı çağrı afişleri ile donattı. Öncü Gençlik, tüm vatanseverleri 4-9 Mayıs tarihleri arasında ilçe seçim kurullarına giderek Doğu Perinçek'in adaylığı için imza vermeye çağırdı.  

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #öncü gençlik #vatan partisi #doğu perinçek
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