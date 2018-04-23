Öncü Gençlik İzmir, erken seçim kararı alınmasıyla Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olması için yürüttüğü imza çalışmalarına hız kazandırdı.

Öncü Gençlik İzmir, kampüslerinde yürüttükleri imza çalışmalarının yanı sıra Karşıyaka, Bornova ve Şirinyer’de masa açarak Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza topladı. Türkiye’nin emperyalizm ve egoizm arasında seçeneksiz olmadığını tüm İzmir halkına ilan eden Öncü Gençlik İzmir, Vatan Partisi’nin Türkiye’nin sorunlarına çözümlerini İzmir halkına anlattı.



"Ekonomik sıkıntıların oylara yansımasından korkuyorlar"

Erken seçim kararını değerlendiren Öncü Gençlik İzmir İl Başkanı Ferdi Tanhan, “AKP iktidarı ve onun kuyruğudan giden MHP çok zor durumda. Borçlanma ekonomisi iflas etti. Türkiye'yi borç batağına batırdılar. Bu nedenle yaşanan büyük ekonomik sıkıntıların oylara yansımasından korkuyorlar, bir an önce seçime gitme telaşı buradan geliyor. Vatan Partisi seçimlere hazır. Zaten seçim hazırlıklarına ilk başlayan parti, Vatan Partisi olmuştur. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı için gerekli yüz bin imzayı 1-2 hafta içinde tamamlayacağız. Vatandaşlarımız millet iradesine darbe vuran, partilerini mafya yönetir gibi yöneten liderleri istemiyor. Onlara karşı her zaman vatanı savunan, milletine güvenen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i destekliyor” sözleriyle halkın adayının Doğu Perinçek olduğunu vurguladı.

Halkın yoğun ilgisine uğrayan masa çalışmaları; Karşıyaka, Bornova ve Buca olmak üzere üç merkezde imza toplamaya devam edecek.





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