Öncü Gençlik İzmir, erken seçim kararı alınmasıyla Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olması için yürüttüğü imza çalışmalarına hız kazandırdı.

Vatan Partisi Öncü Gençlik İzmir, erken seçim kararı alınmasıyla Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olması için yürüttüğü imza çalışmalarına hız kazandırdı.



Öncü Gençlik İzmir, kampüslerde yürüttükleri imza çalışmalarının yanı sıra Karşıyaka, Bornova ve Buca’da masa açarak Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza topluyor. Karşıyaka İş Bankası önünde açtığı imza masasında ise güçlü bir görüntü veren Öncü Gençlik İzmir, Karşıyaka Çarşı’da dağıttığı bildirilerle Türkiye’nin emperyalizm ve egoizm arasında seçeneksiz olmadığını tüm İzmir halkına ilan etti.



"Ekonomik sıkıntıların oylara yansımasından korkuyorlar"

Erken seçim kararını değerlendiren Öncü Gençlik İzmir İl Başkanı Ferdi Tanhan, “AKP iktidarı ve onun kuyruğudan giden MHP çok zor durumda. Borçlanma ekonomisi iflas etti. Türkiye'yi borç batağına batırdılar. Bu nedenle yaşanan büyük ekonomik sıkıntıların oylara yansımasından korkuyorlar, bir an önce seçime gitme telaşı buradan geliyor. Vatan Partisi seçimlere hazır. Zaten seçim hazırlıklarına ilk başlayan parti, Vatan Partisi olmuştur. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı için gerekli yüz bin imzayı 5 gün içinde tamamlayacağız. Vatandaşlarımız millet iradesine darbe vuran, partilerini mafya yönetir gibi yöneten liderleri istemiyor. Onlara karşı her zaman vatanı savunan, milletine güvenen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i destekliyor” sözleriyle halkın adayının Doğu Perinçek olduğunu vurguladı.



İzmir halkının yoğun ilgisine uğrayan masa çalışmaları; Karşıyaka, Bornova ve Buca olmak üzere üç merkezde imza toplamaya devam edecek.





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