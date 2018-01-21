banner961
Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
90 bin camide Mehmetçik'e
90 bin camide Mehmetçik'e "zafer duası"
Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Öncü Gençlik'ten Afrin Operasyonu açıklaması
Öncü Gençlik'ten Afrin Operasyonu açıklaması

Öncü Gençlik'ten Afrin Operasyonu açıklaması: Vatan Savaşı'nda zafer taaruzudur

Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Aykut Diş, yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Öncü Gençlik'ten Afrin Operasyonu açıklaması: Vatan Savaşı'nda zafer taaruzudur

Vatan Partili gençler, bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG'ye karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na destek verdi.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Aykut Diş, yazılı olarak yaptığı açıklamada "Atatürk'ün ordusu Zeytin Dalı Harekâtı ile dünyaya 'güvenlik ve istikrar nasıl sağlanır' dersi veriyor. Afrin Operasyonu meşru müdafaadır. Kerkük'te topukları sırtlarına vura vura kaçmışlardı,
Afrin'de çöllere gömülecekler. ABD'nin kara gücünün küstahlık dönemi artık bitti. Afrin Operasyonu Vatan Savaşı'nda zafer taarruzudur. ABD destekli PKK koridoru kapatılırken 'AKP Gençlik Kolları önden gitsin' vb. söylemler yanlıştır. Türkiye için bir yere gidilecekse; AKP'li, CHP'li, MHP'li, Vatan Partili demeden bütün Türk gençliği omuz omuza gider." ifadelerini kullandı

Etiketler; #öncü gençlik #Afrin operasyonu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.