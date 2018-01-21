Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Aykut Diş, yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Vatan Partili gençler, bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG'ye karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na destek verdi.



Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Aykut Diş, yazılı olarak yaptığı açıklamada "Atatürk'ün ordusu Zeytin Dalı Harekâtı ile dünyaya 'güvenlik ve istikrar nasıl sağlanır' dersi veriyor. Afrin Operasyonu meşru müdafaadır. Kerkük'te topukları sırtlarına vura vura kaçmışlardı,

Afrin'de çöllere gömülecekler. ABD'nin kara gücünün küstahlık dönemi artık bitti. Afrin Operasyonu Vatan Savaşı'nda zafer taarruzudur. ABD destekli PKK koridoru kapatılırken 'AKP Gençlik Kolları önden gitsin' vb. söylemler yanlıştır. Türkiye için bir yere gidilecekse; AKP'li, CHP'li, MHP'li, Vatan Partili demeden bütün Türk gençliği omuz omuza gider." ifadelerini kullandı