BBC Türkçe Muhabiri Ece Gökçesedef’in Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) hakkında yazdığı güdümlü gezi yazısına Vatan Partisi Öncü Gençlik’ten itiraz geldi.

BBC Türkçe Muhabiri Ece Gökçesedef, ‘Kuzey Kore’ izlenimleri yazısını "Kuzey Kore’yi yazdım, nihayet aylar sonra... Bu ülkede 'yasak yok,' inanılmaz bir kast sistemi her an her yerde göze çarpıyor, kahkaha atan insan görünce heyecanlanıyoruz. Buyurunuz" sözleriyle Twitter’da paylaştı.



Gökçesedef’in yazısından satırbaşları şu şekilde:



“Propaganda filmleri eşliğinde ülkeye giriş, pasaport ve vizeye el konulması: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz!



Her yerden duyulan propaganda müzikleri, şehre girdiğimizi haber verdiği anda otobüsten fotoğraf çekebilmek için telefonlarımızı elimize aldık. Elbette ki Lee ve Kim tarafından engellendik."



Batılı bir turist içeriden koşarak otelin kapısının önüne çıktı, (tabii yalnız başına fazla uzaklaşması mümkün değildi, zira daha önce bunu yaptığı için öldürülen turistler olduğu bize defalarca anlatılmıştı) ellerini havaya kaldırdı, "Freedom" (özgürlük) diye bağırdı ve yine koşarak içeri döndü.”



Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ve Öncü Gençlik Çin Halk Cumhuriyeti Temsilcisi Özgür Altınbaş, Twitter’dan yaptıkları açıklamalarla, Gökçesedef’in yazısının doğruluk payının bulunmadığını dile getirdi.



“SİZİN ESARETİNİZ BBC”

Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Ece Gökçesedef’e, “Pyongyang'da 6 gün boyunca(Eylül 2018) yazdıklarınızın aksi her ne varsa onu yaşadık. Sizin asıl esaretiniz BBC... Umarım bir gün özgürce gezip yazabilirsiniz. Hatta bir gün BBC'yi bırakabilirseniz, o "yasaklar ülkesinde" lunapark keyfi yapıp kahkaha bile atabilirsiniz:)” şeklinde cevap verdi.



Öncü Gençlik Çin Halk Cumhuriyeti Temsilcisi Özgür Altınbaş ise “Şimdi izin verirseniz BBC muhabiri Ece Göksedef hanımın KDHC izlenimlerine karşı Kore’yi ziyaret etmiş biri olarak birkaç twit atayım. Çünkü okuduğumda herhalde ben başka bir Kore’ye gittim diye düşündüm" sözleri altına birkaç sıralı tivit atarak Gökçesedef’in yazısındaki yalanları yazdı.

“KDHC İNSANLARA ONURLU BİR YAŞAM VERİYOR”



İşte Özgür Altınbaş’ın tivitleri: