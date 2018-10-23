Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Erdoğan’ın Andımız açıklamalarının ardından sosyal medyadan açıklamayla cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısı’nda ki Andımız çıkışının ardından Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı’dan açıklama geldi.

AKP Grup Toplantısı’nda gündem ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Andımız için, “ırkçı, ayrımcı, tek tipçi, hastalıklı” kavramlarını kullandı. Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı bu açıklama üzerine twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bursalı, “29 Ekim’de yüzbinlerce genç hep birlikte Andımızı okuyacak, Türkiye’ye ve Türkiye’nin değerlerine sahip çıkacak! Sesimizi Pensilvanya da duyacak, Milletin kürsüsünde Andımıza hakaret edenler de duyacak! Şimdi Göreve! Herkesi Andımızı okumaya, saat 13.00’da Güvenpark’ta buluşup Anıtkabir’e yürümeye davet ediyoruz.” dedi.



Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı’nın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama:



1-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andımız’ı “ırkçı, ayrımcı, tek tipçi, hastalıklı” olarak nitelendirerek, esas “eski hastalıklara” yeniden zemin hazırlamıştır.



Bütün bu bayat söylemler, yıllarca Türkiye’yi bölmek, gençliği milli kimliğinden koparmak isteyen merkezlerin bir numaralı argümanı olmuştu.



2-“Türk-Kürt-Laz-Çerkez…. Herkes kimliğiyle övünsün, herkes kimliğini yaşatsın…” Tanıdık geliyor muı? Bu Mezhepçi-Kimlikçi politikalardan hiç mi ders almıyorsunuz? Kimlik arıyorsanız ,işte Andımız 80 yıldır bu ülkenin ortak kimliğidir ve irade beyanıdır.



3-Andımızın yazarı Reşit Galip Cumhuriyetin kahramanlarındandır! Varlığını Türk varlığına vermiş ve savaşın içinde o Andı yazmıştır. Bugünkü niteliksiz bakanlara, beceriksiz yöneticilere, kandırılanlara, savrulanlara benzemez!



4-Türkiye Cumhuriyetini Kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir. Bugün bu ülke hala ayaktaysa, bu büyük formül sayesinde ayaktadır. PKK’ya, FETÖ’ye karşı cephede kazanıyorsak, milletimiz içerde topyekün birleşiyorsa bu Ant sayesindedir!



5-Andımız ile İstiklal Marşımızı kıyaslamak da başlı başlına tarih bilmezlik ve vahim bir hatadır. Andımızla İstiklal Marşı karşı karşıya gelmez. Ancak siz Andımıza karşı çıkarsanız, İstiklal Marşımızı da karşınıza alırsınız. Başka bir denklem bulunmuyor.



6-Milletin hassasiyetlerini karşısına alanlar, milleti karşılarında bulunlar! Düşmanı sevindirenler, Cumhuriyetin olmazsa olmazı değerlerin altına dinamit koyanlar, bu ülkeyi yönetemez.



7-29 Ekim’de yüzbinlerce genç hep birlikte Andımızı okuyacak, Türkiye’ye ve Türkiye’nin değerlerine sahip çıkacak! Sesimizi Pensilvanya da duyacak, Milletin kürsüsünde Andımıza hakaret edenler de duyacak! Şimdi Göreve! Herkesi Andımızı okumaya, saat 13.00’da Güvenpark’ta buluşup Anıtkabir’e yürümeye davet ediyoruz.



