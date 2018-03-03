Vatan Partisi Öncü Gençlik İstanbul İl Kurultayı’na bir gün kaldı

Bir haftadır hızla süren çalışmaların son gününde, Öncü Gençlik İstanbul İl Örgütü, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için yüzlerce imza topladı.



"Vatansever gençlik Vatan Partisi’ne" sloganıyla toplanacak olan kurultay, Öncü Gençlik üyeleri tarafından İstanbul'a duyuruluyor.



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Beşiktaş'ta açtıkları masayla vatandaşlara temas eden gençler, onları hem 4 Mart Pazar günü saat 13.00’de yapacakları İl Kurultayına davet ediyor hem de Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza topluyor.



Kurultay çalışmaları sırasında yüzlerce imza toplayan gençler, gençliğin adayını Doğu Perinçek yapma iddiasıyla gittikleri kurultayda, vatansever gençliği partiyle buluşturacak.



ulusal.com.tr