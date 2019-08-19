Belediye kaynaklarını terör örgütü PKK’ya aktarmak, terör örgütü PKK propagandası yapmak suçuyla görevden alınan HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye başkanlarına CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz sahip çıktı

Sosyal medya hesabında kayyum atanan belediyelerde Atatürk fotoğrafının indirildiği yalan görüntüleri yayan ve HDP’yi savunan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz’a yanıt Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı’dan geldi.















Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, "Önce 'PKK Kantonu Kobane'ye' oyuncak götürdünüz Şimdi de tabela gençlik örgütünüzle utanmadan PKK Belediyelerini savunuyorsunuz. Atatürk sizin için laftan ibaret Tercihinizi yaptınız Siz HDP Gençlik kolları olduysanız, Öncü Gençlik de Mehmetçik olur, Atatürk olur" yanıtını verdi.







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