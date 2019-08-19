Halk TV'de flaş ayrılık
Halk TV'de flaş ayrılık
Hükümetin yeni zam teklifi ile ilgili Memur-Sen'den açıklama
Hükümetin yeni zam teklifi ile ilgili Memur-Sen'den açıklama
Bütçe verileri açıklandı
Bütçe verileri açıklandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Öncü Gençlik'ten PKK belediyelerini savunan CHP Gençlik Kollarına yanıt

Belediye kaynaklarını terör örgütü PKK’ya aktarmak, terör örgütü PKK propagandası yapmak suçuyla görevden alınan HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye başkanlarına CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz sahip çıktı

Öncü Gençlik'ten PKK belediyelerini savunan CHP Gençlik Kollarına yanıt

Sosyal medya hesabında kayyum atanan belediyelerde Atatürk fotoğrafının indirildiği yalan görüntüleri yayan ve HDP’yi savunan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz’a yanıt Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı’dan geldi.







Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, "Önce 'PKK Kantonu Kobane'ye' oyuncak götürdünüz Şimdi de tabela gençlik örgütünüzle utanmadan PKK Belediyelerini savunuyorsunuz. Atatürk sizin için laftan ibaret Tercihinizi yaptınız Siz HDP Gençlik kolları olduysanız, Öncü Gençlik de Mehmetçik olur, Atatürk olur" yanıtını verdi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #öncü gençlik #chp #emre yılmaz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.