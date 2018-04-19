Öncü Gençlik, İstanbul’da kampüs önlerinde açtığı masalarla üniversite gençliğinden Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza topluyor.

Vatan Partisi Öncü Gençlik, İstanbul’da kampüs önlerinde açtığı masalarla üniversite gençliğinden Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza topluyor.



Erken seçim Türkiye’nin gündemine bir anda oturmuşken, Öncü Gençlik iki aydır devam ettiği imza çalışmasını üniversitelerde büyütmeye devam ediyor.



Öncü Gençlik Marmara Temel Örgütü, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nün önünde; Beyazıt Temel Örgütü ise Vezneciler Metro Durağı İstanbul Üniversitesi çıkışında masa açarak üniversite gençliğinden yüzlerce imza topladı.



Öncü Gençlik, imza kampanyası sırasında yüzlerce gence Vatan Partisi siyasetlerini aktarıyor.



Gençliğin Cumhurbaşkanı adayını Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek yapacakları iddiasıyla hareket eden Öncü Gençlik, çalışmalarına İstanbul’un dört bir yanında devam edecek.







