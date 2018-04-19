ABD'den erken seçim açıklaması
ABD'den erken seçim açıklaması
Erken seçim önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Erken seçim önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
'Ne yaparsanız yapın bizi engelleyemeyeceksiniz'
'Ne yaparsanız yapın bizi engelleyemeyeceksiniz'
AKP'den 100 bin imza şartına ilişkin açıklama
AKP'den 100 bin imza şartına ilişkin açıklama

Öncü Gençlik'ten üniversitelerde imza atağı

Öncü Gençlik, İstanbul’da kampüs önlerinde açtığı masalarla üniversite gençliğinden Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza topluyor.

Öncü Gençlik'ten üniversitelerde imza atağı

Vatan Partisi Öncü Gençlik, İstanbul’da kampüs önlerinde açtığı masalarla üniversite gençliğinden Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza topluyor.
 
Erken seçim Türkiye’nin gündemine bir anda oturmuşken, Öncü Gençlik iki aydır devam ettiği imza çalışmasını üniversitelerde büyütmeye devam ediyor.
 
Öncü Gençlik Marmara Temel Örgütü, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nün önünde; Beyazıt Temel Örgütü ise Vezneciler Metro Durağı İstanbul Üniversitesi çıkışında masa açarak üniversite gençliğinden yüzlerce imza topladı.
 
Öncü Gençlik, imza kampanyası sırasında yüzlerce gence Vatan Partisi siyasetlerini aktarıyor. 
 
Gençliğin Cumhurbaşkanı adayını Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek yapacakları iddiasıyla hareket eden Öncü Gençlik, çalışmalarına İstanbul’un dört bir yanında devam edecek.



 

Etiketler; #öncü gençlik #vatan partisi #doğu perinçek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.