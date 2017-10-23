Vatan Partisi'nin gençlik kolu Öncü Gençlik , Ankara Olağanüstü İl Kurultayını topladı.

Ankara'nın tüm üniversitelerinden yüzlerce Vatan Partili genç, Öncü Gençlik Ankara İl Kurultayı'nda bir araya geldi. Kurultay saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Türkiye'nin siyasi sürecini ve gençliğe düşen görevleri değerlendiren Öncü Gençlik üyeleri, yeni dönem il başkanını ve il yönetimini de belirledi. Olağanüstü yapılan kongrede oy birliğiyle Öncü Gençlik Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz seçildi.



22 Ekim günü saat 12.00'da toplanan Öncü Gençlik Ankara Olağanüstü İl Kurultayı Vatan Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı. Kurultaya Öncü Gençlik Genel Sekreteri Uğurcan Yardımoğlu katıldı. Öncü Gençlik Ankara İl Kurultayına katılan konuklar arasında, Vatan Partisi MKK Üyesi ve 1968 Gençlik Hareketi önderi Kamil Dede, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Ercan Enç, Vatan Partisi Ankara İl Sekreteri Özcan Güven, CKD Genel Sekreteri Şen Yazgan, Bilim ve Ütopya Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo, Teori Dergisi Yazı işleri Müdürü Cemil Gözel, Bilim ve Ütopya Yazı İşleri Müdürü Orçun Göktürk vardı.



İKTİDAR VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Kurultayda konuşmasını yapan Öncü Gençlik Genel Sekreteri Uğurcan Yardımoğlu ,"Ülkemiz bugün büyük bir savaş dönemindedir. Vatan savaşı olarak ifade ettiğimiz devrim süreci ancak devrimci bir gücün iktidar olmasıyla başarıya ulaşabilir. Türk devrimi bize siyasi bir miras, program bırakmıştır: Vatan ve hürriyet programı. Biz buna Milli Demokratik Devrim adını vermiştik. Bugün bizim MDD programımız Türk devriminin siyasi mirasıdır ve Türkiye’de tektir. İkinci miras örgütsel miras; Türk devrimi bize öncü parti modelini bıraktı. Biz 50 yıldır bu modeli izliyoruz. Bugün sistem partileri dağılıyor. AKP’nin içine bakıyoruz, farklı siyasi kanatlar var. Bugün bölünmeyen tek bir parti vardır o da Vatan Partisi'dir. Bölünmemesinin sebebi, öncü partinin modelini ilmek ilmek örmüştür ve Türkiye’de bu kadar cesur kadrolara sadece Vatan Partisi sahiptir. Öncü Gençlik olarak üzerimize düşen görev 2019‘da ülkemizi seçeneksiz bırakmamaktır, önümüzde ki görev iktidar olmaktır." dedi.

Reklamdan sonra devam ediyor



Kurultayda Öncü Gençlik ile bir araya gelen Vatan Partisi MKK Üyesi Kamil Dede, " Türkiye devrim sürecini yaşıyor. Vatan savunması içinde bir devrim sürecini yaşıyoruz. Aslında çok basit çok aydınlatıcı. Ülkemiz Atlantik sisteminden kopuyor. Türkiye silahla savaşarak mücadele ederek bu sistemden kopuyor. Bu bile başlı başına bir devrimdir. Önümüzdeki sürecin bu devrimi yönlendirecek bir iktidara ihtiyacı var ve ülkemiz bu iktidarı arıyor. Bu süreci yönlendirecek tek bir parti var o da 'Vatan Partisi'dir." sözlerini dile getirdi.



'ŞAN DA BİZİM ŞEREF DE BİZİM'

Yeni dönemde başkanlık görevini yürütecek olan Öncü Gençlik Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz," Bugün bu salonda olan ve olacak arkadaşlar kendini Türk devrimcisi olarak tanımlar. Yeni gelen bir arkadaşı kazanmak olarak tarif ederiz çünkü ortada bir savaş var ve o savaştan kazanmışızdır. O savaşı büyük ölçüde o topraklarda Türk devrimcileri olarak kazandık. Öncü Gençlik'in Türkiye siyasetine etkisini kavrıyoruz. Artık şan da bizim şeref de bizim. Bilincimiz ve gerçekliğimiz birbiriyle örtüşüyor mu? Şu an bilincimiz bizim gerçekliğimizden çok daha ileri durumda. Onu geliştirmek için yeni dönemde Öncü Gençlik kadroları durmayı derinleşmeyle birleştirerek kavramalıdır. Alınacak zaferler bundan sonrası bizi bekliyor. Öncü Gençlik çeliğe su verilen yerdir. Günün gerekliliklerine göre yenilenen ve sağlam kalmayı bilen çeliklerdir Öncü Gençlik üyeleri. Bütün bunları pratikte uyguladığımız için Vatan Partisi'yiz.İktidar yolunda ilerlerken iddiamız net vatansever gençliğin kalesi olacağız ve vatansever gençler olarak iktidarda bizlerde yerimizi alacağız" diyerek gençliğe düşen görevleri sıraladı.