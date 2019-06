Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Osmanlı Ocakları, Muğla/Ortaca'da maç yaptı

Osmanlı Ocakları'nın 81 ilde başlattığı 'Uyuşturucuya Hayır, Spora Evet' Türkiye Ligi turnuvası kapsamında yapılan maç öncesinde, Öncü Gençlik ve Osmanlı Ocakları heyetleri uyuşturucu ile mücadele yöntemleri üzerine konuştu. Görüşmelerde Türkiye İttifakı vurgusu yapıldı.



Vatan Partisi Öncü Gençlik Muğla Başkanı Uğur Kaçar ve Osmanlı Ocakları Federasyonu Ortaca İlçe Başkanı Aytekin Çağlar, bunun sadece bir spor etkinliği olmadığını dile getirdi. Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Uğur Kaçar etkinlik ile ilgili şunları dile getirdi:



‘TÜRK GENÇLİĞİNİ MİLLİ KİMLİĞİNDEN KOPARAMAZLAR’



“Kültürel yozlaşma ülkemize bugüne kadar emperyalizmin bir saldırısı olarak geldi ve Türk Gençliğini milli kimliğinden koparmaya çalıştı. Başarısız oldu ve her zaman da başarısız olacak. Biz Öncü Gençlik olarak Türk Gençliğinin milli kimliğinden koparılmasına karşı mücadele yürüttük. Bu etkinlik de bunun en büyük göstergelerindendir. Çünkü uyuşturucu da gençliği uyuşturarak kültürel yozlaşmanın ve Türk Gençliğini milli kimliğinden koparmanın bir silahı. Bu silah emperyalizm tarafından Türkiye'ye doğrultuluyor. PKK'nın doğuda, FETÖ'nün 15 Temmuz’da doğrulttuğu silahlarla da, Akdeniz’den doğrultulan namlularla da aynıdır. Türkiye'de emperyalizme karşı birlik noktasında herkesi bir araya gelmeye davet ediyoruz.”



'TÜRKİYE İTTİFAKI'NDAYIZ'



Osmanlı Ocakları Federasyonu Ortaca İlçe Başkanı Aytekin Çağlar ise şunları söyledi:



"'Uyuşturucuya Hayır, Spora Evet Türkiye’ kapsamında yapmış olduğumuz projenin ilk ayağını Muğla- Ortaca'da kendi stadımızda bugün Vatan Partisi Öncü Gençlik ile yaptığımız maçla başlattık. İnşallah bu adım bizim gençlerimize çok iyi bir örnek olacak.



Biz her zaman uyuşturucuya hayır diyoruz, hep spora teşvik etmek istiyoruz gençlerimizi. Vatan Partisi Öncü Gençlik ile Türkiye kapsamında bir Türkiye İttifakı'na girdik. Atatürkçü, vatanını seven, milletini seven, bu bayrak için ölümü göze alan herkesle aynı çatı altındayız. Bunu da ilk önce Vatan Partisi Öncü Gençlik ile başlattık ve bundan da çok mutluyuz.



Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'e ve Vatan Partisi İstanbul Belediye Başkanı adayı sayın Mustafa İlker Yücel'e saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Aynı zamanda Genel Başkanımız sayın Kadir Canpolat'ın selamını da bu vesileyle iletmiş olalım. Buradaki bir öncelik, bu çağrışım, bu haykırış, inşallah her zaman baki olur."



ulusal.com.tr