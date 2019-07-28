Öncü Gençlik Yaz Akademisi başladı

Öncü Gençlik Geleneksel Yaz Akademisi Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in sunduğu “Uluslararası Dinamikler ve Türkiye’nin Stratejisi oturumuyla İzmir/Dikili’de başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce gencin katılımıyla toplanan Öncü Gençlik Yaz Akademisi’nde konuşan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz “Türkiye için 21. yüzyılın gerektirdiği yetenek ve teknolojiye sahip, bütün okyanus ve denizlerde harekât gücünü ulusal sanayiden alan bir donanmaya sahip olmak bir seçenek değil jeopolitik bir zorunluluktur.” dedi.



Bugün Mavi Vatanı ve KKTC’yi korumanın Atatürk’e en büyük sadakat olduğunu söyleyen Gürdeniz, “Mavi vatanı koruma görevi siz gençlerindir. Denize baktığınızda geleceğimize katacağı refahı düşünerek bakın, savunma maksadıyla bakın.” dedi. Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Cem Gürdeniz’in konuşmasının ardından “Cennet vatanımız Türkiye de, Mavi Vatanımız da Türk gençliğine emanettir. Vatan Partisi Öncü Gençlik’e emanettir. Bugün Türk gençliğine düşen en büyük görev Türkiye’ye sahip çıkmaktır.” dedi.



EKONOMİK KRİZİ ÜRETİM DEVRİMİYLE AŞARIZ

Yaz Akademisi ilk gününde Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç’un sunumuyla “Ekonomik Kriz ve Üretim Devrimi” başlıklı 2. oturumla devam etti. Yıldırım Koç borçlanma ekonomisinin Türkiye’yi getirdiği çıkmazı anlatarak ekonomik krizden kurtuluşun üretim devrimiyle mümkün olduğunu söyledi. Üretim ekonomisinin Türkiye’nin geleceği için tercih değil zorunluluk olduğuna vurgu yaptı. Ardından Vatan Partisi’nin üretim devrimi programını gençlere anlattı. Öncü Gençlik üyeleri üretim devrimi programının uygulanmasına ilişkin Yıldırım Koç’a çokça soru yöneltti.

