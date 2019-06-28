Öncü Gençlik Yaz Akademisi İzmir'de gerçekleşecek

Vatan Partisi Öncü Gençlik, Geleneksel Yaz Akademisini bu yıl 26 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde İzmir/Dikili’de düzenleyecek.

Vatan Partisi Öncü Gençlik, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Em. Tüma. Cem Gürdeniz, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç ve Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu’nun katılımıyla 25. Yılında Geleneksel Yaz Akademilerine devam edecek.

Türkiye'nin dört bir yanından katılacak gençlerle felsefeden tarihe, siyasetten ekonomiye, kültüre ve sanata kadar derslerle gelecek döneme hazırlanacak olan Öncü Gençlik, siyasi ve pratik donanımlarını zenginleştirecek eğitimler düzenleyecek. 26 Temmuz – 1 Ağustos tarihlerinde İzmir’in Dikili ilçesinde düzenlenecek yaz akademisinde alanında yetkin kişilerin vereceği dersler, gençlik forumu ve turnuvalar yapılacak.



ÖNCÜ GENÇLİK TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEK İÇİN HAZIRLANIYOR

Öncü Gençlik Genel Sekreteri Ferdi Tanhan Geleneksel Yaz Akademisi hakkında: “Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak emperyalist sistemin aşıladığı çıkmazlara ve tehditlere karşı çıkıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Öncü Gençlik Yaz Akademileriyle Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci gençliğini bilimle, felsefeyle ve mücadele ile donatıyoruz. Ülkemize dönük tehditlerin arttığı bugünlerde milletimizin vatanın varlığını ve birliğini koşulsuz savunacak gençlere ihtiyacı var. Türk Gençliği milleti zor günlerden çıkartacak kararlılığın adıdır. Bu kararlılığı perçinlemek ve gelecek dönemde ülkemizin önünde duran zorlu günlere hazırlanmak için bütün arkadaşlarımızı İzmir- Dikili'de düzenlenecek Öncü Gençlik Yaz Akademisine davet ediyoruz. Ülkemizin kaderini Türk Gençliğinin azmi, kararlılığı ve niteliği belirleyecektir.” dedi.



Öncü Gençlik Yaz Akademileri hakkında ayrıntılı bilgi için iletişim:

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