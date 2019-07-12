Öncü Gençlik Yaz Akademisi Programı açıklandı

Öncü Gençlik, Geleneksel Yaz Akademisi programını açıkladı. Akademide ders verecek eğitimciler belli oldu.

Vatan Partisi Öncü Gençlik, bu yıl İzmir'in Dikili İlçesi'nde düzenleyeceği Geleneksel Yaz Akademisi'nin programını açıkladı. Felsefeden ekonomiye, tarihten siyasete ülke ve dünya gerçeklerinin konuşulacağı oturumlarda ders verecek eğitimciler arasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, Atatürk'ün Bütün Eserleri Genel Yayın Yönetmeni ve Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu bulunuyor.



26 Temmuz – 1 Ağustos tarihlerinde akademide ayrıca, gençlik forumu ve turnuvalar yapılacak.





İşte Öncü Gençlik Geleneksel Yaz Akademisinin Programının tamamı:

1. GÜN

Uluslararası Dinamikler ve Türkiye'nin Stratejisi / Cem GÜRDENİZ

Öncü Partinin Tarihteki Rolü / Aykut DİŞ

2. GÜN

Hegemonya ve Aydın Sorunu / Doç. Dr. Atakan HATİPOĞLU

Türk Devrimi ve Kemalizm / Mustafa İlker YÜCEL

3. GÜN

Ekonomik Kriz ve Üretim Devrimi / Yıldırım KOÇ

Serbestliğin Esareti ve Disiplinin Özgürlüğü / Işıkgün AKFIRAT

4. GÜN

Türkiye'nin Çıkış Yolu ve Milli Hükümetin İnşası / Doğu PERİNÇEK

Emperyalizmin Kültürel Saldırısı ve Gençlik / Şule PERİNÇEK





5. GÜN

Gençlik Mücadelesi ve Kadro Politikası / Özgür BURSALI

Örgütlenmede Kurumsallaşma ve Mekanizmalar / Ferdi TANHAN



