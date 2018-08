Geleneksel Öncü Gençlik Yaz Akademisi, son buldu. 4-10 Ağustos tarihleri arasında İzmir’in Dikili ilçesinde düzenlenen akademiye, alanlarında birbirinden yetkin hocalar katıldı.

Farklı illerden, farklı yeteneklere ve tecrübelere sahip gençler Öncü Gençlik Yaz Akademisi’nde bir araya geldi. Bir hafta boyunca devam eden akademide, politikadan sanata, edebiyattan tarihe kadar birçok konu tartışıldı. Eğitimlerin yanı sıra, spor müsabakaları ile tatlı bir rekabet ortamı sağlandı.



Akademinin birinci günü Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ın ‘Devrimci Felsefe ve Yaşam’ eğitimi ile başladı. Ardından Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu’nun ‘Türkiye’nin Siyasi Düzeni ve Dinamikler’ eğitimi ile devam etti.İkinci gün ise Prof. Dr. Cüneyt Akalın ‘Dünya’nın Yeni Düzeni ve Uluslararası Dinamikler’ konusunu ele aldı. ‘Türk Edebiyatı’nın Serüveni ve Toplumsal Yaşama Etkileri’ konusunu Gazeteci Yazar Onur Caymaz aktardı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç’un ‘Emek Mücadelesi ve Sınıflar’ eğitimi ile başlayan üçüncü gün Öncü Gençlik GYK Üyesi Özgür Bursalı’nın ‘Kitle Çalışmasının Temel İlkeleri’ eğitimi ile son buldu. Dördüncü günde ise Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş ‘Sistemin İdeolojik Aygıtları ve Hegemonya’ eğitimi verirken Genel Sekreter Uğurcan Yardımoğlu ‘Öncü Partinin Tarihteki Rolü’ konusunu işledi. Akademinin son günüde gençler, ‘Gençlik Mücadeleleri ve Yeni Dönem Stratejileri’ konusunu tartıştı. Yaptıkları forumla arkada bıraktıkları mücadele döneminden dersler çıkaran gençler, önümüzdeki dönem için yeni stratejilerini geliştirdi.



EĞLENİRKEN ÖĞRETEN AKADEMİ

Öncü Gençlik, akademide her işi birlikte omuzladı. Yapılan yemekten temizliğe, turnuvaların düzenlenmesinden kampın güvenliğinin sağlanmasına kadar bütün gençler kampta görev aldı. Her sabah sabah saat 7’de sabah sporuyla güne başlayan gençler, hep beraber hazırladıkları kahvaltıyla yeni güne merhaba dedi. Eğitim aralarında spor müsabakaları düzenleyen gençlerin turnuvaları renkli görüntülere sahne oldu. İzmir’in sıcağını ve günün yorgunluğunu denize girerek hafifleten gençler, her işi bir arada yapmanın mutluluğunu yaşadı.



TÜRKİYE’NİN AYDINLIK GENÇLERİ BU AKADEMİDE

Akademiye, Öncü Gençlik üyesi olmayan gençler de katıldı.Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Parti Meclis Üyesi, İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Sercan Kocabıyık, kampa kendisini davet eden Vatan Partisi Genel Başkanı Aykut Diş’e teşekkür etti. Bu kampta geçirdiği zamandan onur duyduğunu ifade eden Kocabıyık, “Buradaki 250 gencin her biri geleceğin Türkiye’sini inşa edecek. Bu gençler; çok değerli, kültürlü, spora ve sanata değer veren ayrıca bunu uygulayan gençler” dedi. “Vatan Partisi’nin hiçbir zaman çizgisini bozmadan, her zaman ve her yerde Atatürk çizgisine burada gözlerimle tanık oldum” diyen Kocabıyık “HEPAR olarak aldığımız, Vatan Partisi destekleme kararımızın ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu burada yeniden anladım” dedi.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Sevilay Deniz ise “Türkiye’de, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e çok büyük önyargılar olduğunu ve bunların ne kadar hatalı olduğunu bu kampta farkettim. Partiye ve Perinçek’e karşı bütün önyargılarım kırıldı” ifadelerini kullandı. Kampta disiplin ve samimiyetin bir arada olmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Deniz, “Eğitimler çok verimli geçti, kafamda oluşan birçok soru işaretini cevapladı” dedi.



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi öğrencisi olan Sefa Tozlu, “Hayatımda ilk defa böyle bir kampa geliyorum. Yüzlerce genci tek bir disiplin altında toplamak gerçekten çok zor ve Öncü Gençlik bunu başarıyor” dedi. Bu kampta sistemin yaratmak istediği bireyci gençlik anlayışına karşı gelindiğini ve her işin bir imece ile yapıldığını aktaran Tozlu “Yaptığımız turnuvalarda tatlı rekabetler yaşadık ancak galip gelen hep arkadaşlık oldu” dedi.